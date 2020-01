Flughafen Memmingen verzeichnet deutliches Wachstum

Trotz der zweiwöchigen Komplettschließung wegen Ausbauarbeiten im September übertraf der Flughafen Memmingen im Jahr 2019 sein selbstgestecktes Ziel von 1,65 Millionen Passgieren. Das berichtete der Flughafen am Freitag in einer Pressemitteilung. Der Flughafen verzeichnete demnach 1,72 Millionen Fluggäste, die von und nach Memmingen gefolgen waren.

Dies entspricht, laut Mitteilung, einem Zuwachs von 15,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Das Jahr 2019 war eine besondere Herausforderung“, sagte Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid in Bezug auf die aufwendigen Bauarbeiten, „umso erfreulicher ist das positive Ergebnis, das eindrucksvoll zeigt, welche Stellung der Flughafen mittlerweile in der Region eingenommen hat“. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 peile man die Zwei-Millionen-Grenze bei den Passagieren an.