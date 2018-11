Firmen aus dem Südwesten wegen Iran-Sanktionen in der Zwickmühle

Donald Trump poltert gegen Gott und die Welt. Einer seiner prominentesten Gegner ist Iran. Der US-Präsident verschärft seit Monaten die Sanktionen gegen den Staat. Zum Nachteil auch vieler Unternehmen aus Baden-Württemberg. Sie ziehen sich mehr und mehr aus Iran zurück, weil sie Angst haben, den Zorn Trumps auf sich zu ziehen. „Die Gefahr ist, dass das Iran-Geschäft gänzlich zum Erliegen kommt“, sagt Christina Palm von der IHK Bodensee-Oberschwaben.

Der Automobilzulieferer ZF in Friedrichshafen hat seine Geschäfte in Iran bereits eingestellt. „Wichtige Kunden und Banken haben sich aus dem Markt zurückgezogen“, begründet ein Sprecher des Konzerns diesen Schritt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Erst vor zwei Jahren hatte ZF eine Landesgesellschaft in Iran gegründet, mit der das Unternehmen vom Bodensee unter anderem an einem Werk für Nutzfahrzeug-Getriebe beteiligt war. Auch der Maschinenbauer Zwick Roell mit Sitz in Ulm hat seine Geschäftsbeziehungen in Iran aufgrund der US-Sanktionen beendet.

Das Ziel: Das Amerikageschäft schützen

„Wir haben Aufträge noch rechtzeitig ausgeführt und dafür gesorgt, dass Zahlungen vor Inkrafttreten der Sanktionen bei uns eingehen“, erzählt Vorstandschef Jan Stefan Roell. „Wir wollen uns zu 100 Prozent an die Sanktionen halten, um unser Amerikageschäft zu schützen.“ Wirtschaftlich sei es zu verkraften, dass das Geschäft mit Iran weggebrochen ist. Dennoch sei es schmerzlich, denn der Vertreter in Iran galt laut Roell als guter und verlässlicher Partner. „Und es ist bedauerlich, dass es der Regierung nicht gelingt, einen gesicherten Zahlungsweg für diejenigen Unternehmen zu schaffen, die weiter mit Iran Geschäfte machen wollen“, sagt der Vorstandschef.

Deutsche Exporte um 18 Prozent herunter

Experten der deutschen Industrie- und Handelskammer sehen die Wirtschaft Irans stark gefährdet. Der iranische Präsident Hassan Ruhani dagegen behauptete vor einer Woche im Staatsfernsehen: „Die Strafmaßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes.“ US-Präsident Donald Trump hatte das internationale Atomabkommen mit Iran aufgekündigt, das sicherstellen sollte, dass Iran nicht die Fähigkeiten zur Entwicklung von Atomwaffen erlangt.

Trump bezeichnete die Bemühungen des Landes dazu jedoch als Lüge und zog Konsequenzen. Verschiedene Sanktionen gelten seit August, unter anderem verbieten es die Strafmaßnahmen der iranischen Regierung, US-Dollars zu kaufen und mit bestimmten Metallen zu handeln. Deutsche Exporte gingen bereits nach der Ankündigung der Sanktionen im Mai um 18 Prozent zurück. Seit Anfang November zählen auch Geschäfte mit Erdöl und Transaktionen zwischen ausländischen und iranischen Finanzinstituten dazu.

Probleme beim Bezahlen

Der Zahlungsverkehr zwischen Iran und Deutschland ist deshalb so gut wie unmöglich geworden. Die Banken haben Sorge, ihre Lizenz in den USA zu verlieren, wenn sie mit Iran Geschäfte betreiben. Große Institute wie die Commerzbank halten sich bewusst fern, nachdem sie wegen früherer Verstöße gegen US-Sanktionen bereits 2015 eine hohe Strafe zahlen mussten. Aber auch kleinere Banken treffen die verschärften Sanktionen. Bis vor Kurzem hat das Kompetenz Center International (KCI), ein Zusammenschluss von sechs Volksbanken in der Region Tuttlingen, noch Transaktionen zwischen deutschen und iranischen Unternehmen abgewickelt. „Seit dem 2. November haben wir die Aktivitäten komplett eingestellt. Die Firmen haben sich darauf vorbereitet“, erklärt Jürgen Findeklee, Vorstand des KCI.

Arzneimittel aus Biberach in Iran

Auch Boehringer Ingelheim mit Standort in Biberach bekommt das zu spüren. Zahlungen mit Iran abzuwickeln, das sei zunehmend schwierig. Trotzdem würden weiterhin Arzneimittel über lokale Vertriebspartner in Iran zur Verfügung gestellt, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. Die Firma will sich dabei strikt an die Handels- und Ausfuhrbestimmungen halten, denn die USA seien ein wichtiger Markt für das Pharmaunternehmen. Rund 40 Prozent des Gesamtumsatzes werden in den USA erzielt. Doch die Firma könne sich nicht so einfach aus Iran zurückziehen, „denn letztendlich stehen da ja Patienten dahinter, die versorgt werden müssen“, sagt der Konzernsprecher.

„Viele Unternehmen treibt die Sorge um, ihr US-Geschäft zu verlieren, wenn sie weiterhin in Iran aktiv sind“, sagt Philipp Andree vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Der US-Markt sei letztendlich für die allermeisten deutschen Firmen wichtiger als der iranische. Und selbst wenn ein deutsches Unternehmen nicht in den USA, dafür aber in Iran handelt, drohten Strafmaßnahmen. US-Behörden könnten die Firma auf eine schwarze Liste setzen, amerikanische Firmen dürften dann keine Geschäfte mehr mit ihnen machen.

Zweckgesellschaft mit China und Russland

„Das genaue Ausmaß der Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft können wir derzeit nicht voraussagen“, sagt ein Sprecher des Bundesministeriums für Wirtschaft. Generelle Empfehlungen, wie deutsche Unternehmen jetzt handeln sollen, könne die Bundesregierung nicht abgeben. Um zumindest einen Teil der Wirtschaftsbeziehungen zu Iran aufrechtzuerhalten, arbeiten EU-Staaten zusammen mit China und Russland an einer Zweckgesellschaft, die die Bezahlung von Iran-Geschäften ermöglichen soll. Doch wie erfolgreich diese Institution sein wird, sei noch offen. „Das ist eine neue Initiative mit sehr komplizierten Mechanismen, die viel Sorgfalt und dementsprechend auch Zeit braucht“, zitiert die Nachrichtenagentur Isna Irans Außenamtssprecher Bahram Ghassemi. Ein ähnliches System hatte auch die Sowjetunion während des Kalten Krieges genutzt. Die Zweckgesellschaft könnte zum Beispiel Tauschgeschäfte ermöglichen, bei denen kein Geld fließt.

Einen Engpass an Mineralöl müssen Verbraucher zwar nicht fürchten. „Der Anteil des iranischen Öls an allen Ölimporten nach Deutschland betrug in den vergangenen Jahren Null bis unter ein Prozent“, sagt der Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbands Deutschland Alexander von Gersdorff. Deutschland sei also nicht auf Öleinfuhren aus Iran angewiesen. Die genauen Auswirkungen auf die Preise an den Zapfsäulen aber sind dennoch nicht abzusehen. Immerhin gehört Iran zu den größten Ölexporteuren der Welt.

Deutsch-Iranischer Außenhandel

2017 stieg der deutsch-iranische Außenhandel um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erreichten einen Wert von rund 3,4 Milliarden Euro. Deutschland lieferte dabei Waren im Wert von 2,9 Milliarden Euro nach Iran (+15,3 Prozent). Zu den wichtigsten deutschen Exportgütern für Iran gehören Maschinen und pharmazeutische Produkte.

2018 gingen die Ausfuhren von Deutschland in den ersten acht Monaten bereits um rund fünf Prozent zurück. „Dieser Negativtrend dürfte sich mit den jüngsten US-Sanktionen gegen Iran nochmals deutlich verstärken“, sagt Iran-Experte Philipp Andree vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Besonders betroffen seien der Maschinen- und Anlagenbau sowie die Kfz-Branche und Arzneimittelhersteller, aber auch Unternehmen aus dem Elektrotechnik- und Nahrungsmittel-Sektor. „Die US-Sanktionen erschweren das Iran-Geschäft der deutschen Wirtschaft also in ganzer Bandbreite“, so Andree. Deutschland ist für Iran der drittwichtigste Handelspartner nach China und Japan.