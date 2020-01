In der Silvesternacht kam es in der Region rund um Biberach und in der Stadt zu mehreren kleinen Bränden. Das teilte die Polizei am Morgen danach mit. In Schwendi geriet durch Silvesterböller eine Jugendbude in Brand. Wie es genau dazu kam, ist noch unklar. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 1000 Euro geschätzt. Aus derselben Ursache geriet in Aßmannshardt eine Gartenhütte in Brand. Auch hier wurde laut Polizei niemand verletzt.