FFP2: Masken-Macher vermissen Planungssicherheit

Es hämmert, stampft und rattert rhythmisch in der Werkshalle der Karlsruher Firma Medpe. Über allem liegt ein feiner, ganz hoher Ton, der entfernt an das Geräusch von Zahnarztbohrern erinnert. Fünf riesige Rollen drehen sich auf einer der fünf Produktionsstraßen langsam um die eigene Achse. Sie spulen unterschiedlich dickes Vliesgewebe ab, das zunächst zu einer jeweils dreilagigen und einer zweilagigen Schicht zusammenläuft. An der nächsten Station wird ein Nasendraht geschnitten und eingelegt, dann die Maskenkontur geprägt, die CE-Prüfnummer darauf gedruckt, Ohrbänder dran und – die FFP2-Maske ist fast fertig. Zum Schluss wird sie noch über eine Art „Pizzaroller“ hochgefaltet, damit in ihre typische schnabelartige Form gebracht, vorne verschweißt, ausgeschnitten und einzeln verpackt.

Rund 1,5 Millionen Masken pro Woche werden bei Medpe laut Geschäftsführer Dirk Scherer hergestellt, die Nachfrage ist enorm. Medpe ist gemeinsam mit Admedes aus Pforzheim Partner des Automatisierungsexperten Imstec mit Sitz im rheinland-pfälzischen Klein-Winternheim. Zusammen stellt der Dreierverbund rund fünf Millionen FFP2-Masken pro Woche her und gehört damit nach den Worten von Imstec-Geschäftsführer Edgar Mähringer-Kunz bundesweit zu den fünf Größten in diesem Segment. Weitere 25 bis 30 kleinere Player tummelten sich auf dem Markt, sagt Mähringer-Kunz. Mit seinen beiden Partnern – Medpe war für die FFP2-Maskenproduktion erst im vergangenen Frühjahr aus dem Boden gestampft worden – will er künftig sogar bis zu zehn Millionen Masken pro Woche produzieren.

Dass FFP2-Masken in großem Stil in Deutschland hergestellt werden können, war nicht immer so. „Bis zum Ausbruch der Pandemie wurde hierzulande zu gut wie nichts produziert“, weiß Mähringer-Kunz. Der Großteil des Mund-Nasen-Schutzes kam und kommt bis heute aus China. Als die erste Corona-Welle Deutschland voll im Griff hatte und Masken nirgends zu bekommen waren, rief das Bundesgesundheitsministerium (BGM) mit dem Maschinenbauverband VDMA zur Produktion in Deutschland auf, um wenigstens für die zweite Welle gerüstet zu sein.

Imstec erhielt bei einer Ausschreibung des BGM für FFP2-Masken den Zuschlag und suchte sich zwei Partner zur Fertigung: Medpe und Admedes. Außer an das BGM gehen die Masken auch an öffentliche Einrichtungen, Altenheime oder auch ins Ausland. „Am Ende des Tages hoffen wir, mit chinesischen Preisen konkurrieren zu können“, sagt Mähringer-Kunz. Zur Zeit werden die FFP2-Masken für einen Preis zwischen 80 Cent und 1,50 Euro abgegeben. Asiatische FFP2-Produkte seien weiterhin deutlich günstiger.

„Man sollte viel mehr auf deutsche Fabrikate setzen“, sagt die Geschäftsführerin der Allianz Faserbasierte Werkstoffe Baden-Württemberg (AFBW), Ulrike Möller. Eine Maske sei ein Medizinprodukt, sie habe einen durchdachten Aufbau, und die Herstellung bedürfe einer gewissen Ingenieursleistung. Eine Zertifizierung über ein Prüfinstitut in Deutschland sei der härteste Weg, biete aber höhere Sicherheit, sagt auch Edgar Mähringer-Kunz. Seine Masken sind über das Prüfinstitut Dekra zertifiziert.

„Wir bedauern, dass die Politik unsere Industrie nicht stärker beim Aufbau einer heimischen FFP2-Produktion unterstützt hat“, kritisiert Peter Haas, Hauptgeschäftsführer von Südwesttextil. Angesichts des von der baden-württembergischen Landesregierung postulierten Ziels, eine heimische Produktion zu etablieren, sei man von der Entwicklung enttäuscht: „Abnahmegarantien hätten uns mehr Planungssicherheit gegeben als Investitionszuschüsse.“ In den Beschaffungsprogrammen des Landes sei zudem falsche Signale gesetzt worden: „Umso zynischer ist es, wenn man liest, dass Lehrer offenbar von der Landesregierung falsch deklarierte Masken aus China erhalten und Grundschullehrer bis jetzt gar keine Masken bekommen haben“, sagt Haas. Das Sozialministerium geht darauf nicht näher ein.

Gemäß AFBW bieten aktuell rund ein Dutzend Unternehmen FFP2-Masken mit Produktionsstandort Baden-Württemberg an. Fast alle ließen ihre Produkte in Deutschland zertifizieren, sagt Ulrike Möller. Für einen Blick auf die Branche mit Stück- oder Umsatzzahlen sei es noch zu früh. Zwei Hersteller, Dach aus Rastatt und Moldex mit Sitz in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen), haben laut AFBW schon vor der Corona-Krise Mund-Nasen-Schutz produziert.

Kleineren Herstellern, die wegen der hohen Maskennachfrage kurzfristig aus dem Boden schossen, könnte auf lange Sicht aber die Luft ausgehen, sagt Edgar Mähringer-Kunz. „Auch wenn der Bedarf an Schutzmasken momentan hoch ist – im Zuge fortschreitender Impfungen wird die Nachfrage sinken und der Markt sich bereinigen“, vermutet er. Die Konkurrenz aus Asien ist riesig, die Preise sind inzwischen drastisch gesunken, erzählt eine Apothekerin. Jeden Tag bekomme sie zwischen 20 und 50 Angebote – meist Masken aus chinesischer Produktion.

Das Land hatte bereits vor Wochen angekündigt, mehr als 50 Millionen weitere FFP2-Masken zu kaufen; 15 Millionen seien bereits eingekauft, heißt es aus dem Sozialministerium. Der Rest wird ausgeschrieben. Berücksichtigt würden die wirtschaftlichsten Angebote.