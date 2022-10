Feldversuch: Klappt die Rückgabe von Elektroschrott in Supermärkten wirklich?

Hat das Handyladegerät einen Knacks? Ist dem Staubsauger die Puste ausgegangen oder ist der Toaster beim Sonntagsfrühstück in Flammen aufgegangen? „Dann geh doch zu Netto!“ Seit Juli müssen Supermärkte kaputte Elektrokleingeräte zurücknehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Kunde das Gerät dort erworben hat oder bei seinem Besuch etwas anderes kaufen will.

Wie so häufig stellt sich jedoch die Frage, ob die gesetzliche Neuregelung tatsächlich ihren Weg bis zwischen die Regale mit Keksen, Waschmitteln und Super-Sonderangeboten gefunden hat. Der Redakteur der „Schwäbischen Zeitung“ wagt den Feldversuch mit einem Pappkarton voller altem Krempel aus Verlagsbeständen im Kofferraum.

Als erstes Versuchsobjekt muss ein defekter Satellitenreceiver dran glauben, auf dessen Oberfläche sich bereits eine beachtliche Staubschicht gebildet hat. In der Gemüseabteilung einer Ravensburger Netto-Filiale sortiert ein kleiner Mann mit Glatze gerade Salatköpfe ein, als ihn das seltsame Anliegen aus dem Konzept reißt.

„Das können wir schon machen“, antwortet er auf die Frage, ob das Geschäft das Gerät entsorgen könne. Zunächst marschiert er jedoch an die Kasse, um sich eine zweite Meinung einzuholen. Die junge Frau mit den gezupften Augenbrauen sieht ebenso verdutzt vom Fach mit dem Wechselgeld auf wie ihr Kollege wenige Sekunden zuvor von den Salatköpfen.

Ausnahme für Tante Emma

Die beiden tuscheln für einen Moment. Dann schüttelt sie den Kopf. Gleich beim ersten Versuch ein Fehlschlag? Doch als der Mann mit der Glatze zurückkommt, nimmt er das schwarze Kästchen mit einer einladenden Handbewegung an sich. Schnurstracks verschwindet er durch eine Tür hinter der Gemüseabteilung, während das Kabel hinter ihm herbaumelt.

Die Neuregelung soll den Verbrauchern den extra Weg zum Recyclinghof ersparen. Im Umkehrschluss möchte der Gesetzgeber besagte Geräte vor einer letzten Ruhestätte im Straßengraben am Waldrand bewahren.

Die einzigen Einschränkungen: Es dürfen maximal drei Geräte gleichzeitig abgegeben werden und die Gegenstände dürfen höchstens 25 Zentimeter groß sein. Tante Emma zuliebe gilt die Reglung außerdem nur bei Geschäften mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die regelmäßig selbst Elektrogeräte anbieten.

Heutzutage trifft letzteres auf praktisch jede Discounter- und Supermarktkette zu. Auf jeden Fall aber auf Aldi. Hier soll ein kaputter Wasserkocher Klarheit bringen. Zeit seines Lebens dürfte er die Kollegen in der Postelle mit hunderten Litern Kamillentee versorgt haben. Nun tritt er seine letzte Reise durch die elektrischen Türen des Discounters an.

Kurzer Prozess

Es dauert einen Moment, bis sich ein Angestellter zwischen den Regalen blicken lässt. „Ja“, sagt der Mann mit kurzen lockigen Haaren, als er mit dem Relikt aus Edelstahl konfrontiert wird. Hastig biegt er um die Ecke, wo eine Mitarbeitern gerade vor dem Fleischregal kniet. „Tatjana, der Herr will ein kaputtes Elektrogerät abgeben.“ Tatjana erwidert: „Ja, einfach ins Lager rein stellen.“ Der Mann nickt und eilt mit dem Wasserkocher davon. Test bestanden.

Weiter geht es zu Kaufland. Dieses Mal muss das defekte Netzteil einer Dockingstation herhalten – dem digitalen Kitt der Redaktion. Die halbe Ewigkeit auf der Rolltreppe nicht mitgerechnet, steht hier der bislang kürzeste Prozess bevor. Die rothaarige Frau am Infoschalter nimmt das klobige Gerät routiniert entgegen. Der Redakteur kann direkt auf der Hacke kehrt machen – zurück die endlos lange Rolltreppe hinab.

Bei Norma sorgt das kaputte Ladegerät eines Laptops zunächst für Verunsicherung. „Da müssen Sie an der Kasse fragen“, sagt der junge Kerl, der leere Pappkartons in einen Einkaufswagen verfrachtet. Leichter gesagt als getan. Denn an der einzigen Kasse haben zwei Kunden soeben ihre Wocheneinkäufe auf dem Band abgeladen.

Ladegerät wird zur Chefsache

Doch der Herr am Ende der Schlange zeigt Erbarmen und bietet dem Redakteur den Vortritt an. Es geht dennoch eine Weile ins Land, bis die Kassiererin die Unmenge von Grablichtern und Kaffeekapseln des Vordermanns gescannt hat.

Sie will sich schon den nächsten Einkäufen zuwenden, als sie der Verdeckte Ermittler der „Schwäbischen Zeitung“ mit seinem Kabelknäuel unterbricht. Bevor sie die Frage auch nur zur Hälfte gehört hat, landet ihr Zeigefinger auf einem Knopf unter dem Tresen. „Da kommt gleich jemand“, sagt sie, während sie unbeirrt mit ihrer Arbeit fortfährt.

Zu Dokumentationszwecken stoppt der Redakteur die Zeit mithilfe seiner Armbanduhr. Nur eine knappe Minute später nähert sich eine kleine Frau. Mit dem Ladegerät weiß sie nicht sofort etwas anzufangen. Erst als ihr der Redakteur auf die Sprünge hilft, geht ihr ein Licht auf.

Das Beste kommt zum Schluss

„Ah ja, stimmt!“, ruft sie und lächelt. „Das ist neu. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm“, sagt die Frau und deutet an, sich mit der flachen Hand vor die Stirn zu schlagen. Ende gut, alles gut.

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss: Ein uralter Rasierapparat mit einem Spiralkabel wie an einem antiken Telefonhörer. Der Scherkopf ist mit einem Stück Tesa repariert, das sich mit der Zeit ins Gelbliche verfärbt hat.

Die Kassiererin der Edeka-Filiale in der Ravensburger Weststadt blickt entsprechend skeptisch auf das Gerät. Dann dreht sie sich zum Mikrofon und ruft ihren Vorgesetzten an die Kasse. Erneut dauert es weniger als eine Minute, bis der Chef um die Ecke kommt. Über die Gesetzesänderung ist er offenbar im Bilde. Er blickt sich kurz nach Hilfe um, nimmt den Rasierer dann aber doch selbst entgegen.

Wer also keine Lust hat, zum Wertstoffhof zu fahren, kann seinen Elektroschrott auch beim nächsten Einkauf loswerden. Im Feldversuch gab es zwar viele verwirrte Blicke. Letzten Endes hat die Rückgabe aber überall funktioniert.