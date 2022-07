Fahrradmesse Eurobike erstmals in Frankfurt: was anders werden soll

Neuer Standort, größere Ansprüche: In diesem Jahr öffnet die internationale Fahrradmesse Eurobike zum ersten Mal ihre Tore in Frankfurt am Main. Bislang hatte die Messe in Friedrichshafen am Bodensee stattgefunden. Mit dem Umzug haben sich die Messemacher nun einiges vorgenommen: Die Eurobike soll größer, politischer und internationaler werden und sich mehr mit dem Thema der urbanen Mobilität beschäftigen.

Für die Eurobike sei der Wechsel nach Frankfurt, nachdem die Messe 30 Jahre lang am Bodensee beheimatet war, „ein Quantensprung“, sagte Stefan Reisinger am Donnerstag. Reisinger ist Geschäftsführer des Joint Ventures Fairnamic, das die Messe ausrichtet. Die Fahrradschau, die vom 13. bis 17. Juli stattfindet, werde sich nicht mehr, wie noch in Friedrichshafen, vor allem auf die sportiven Aspekte des Fahrradfahrens fokussieren, sondern sich stärker auf die Mobilität in der Stadt konzentrieren. „Wir wollen Frankfurt zur Fahrradhauptstadt Deutschlands machen“, sagte Veranstaltungsmanagerin Katja Richarz. In Frankfurt werde es eigens ausgewiesene Messe-Fahrradwege, Gratis-Leihräder und Mitmach- und Aktionsflächen am Mainufer geben.

Ende Juni vergangenen Jahres hatte die Messe Friedrichshafen angekündigt, dass die Fahrrad-Leitmesse nicht mehr am Bodensee stattfinden werde, Friedrichshafen aber trotzdem Partner bleibe. Frankfurt und Friedrichshafen haben dazu gemeinsam das Joint Venture Fairnamic mit Sitz in Friedrichshafen gegründet, das die Eurobike nun ausrichtet. Die Friedrichshafener halten an der Fairnamic GmbH mit 51 Prozent die Mehrheit.

Mangelnde Infrastruktur am Bodensee

Die mangelhafte Infrastruktur im Umfeld der Messe am Bodensee – keine Autobahn, keine schnellen Zugverbindungen und vor allem kein internationaler Flughafen – hatten einen Umzug in eine Großstadt am Ende unvermeidbar gemacht. Viele Aussteller hatten auch Druck auf die Messe Friedrichshafen ausgeübt, dass sich etwas ändern müsse. Einige waren zum Teil gar nicht mehr an den Bodensee gekommen.

Jetzt zieht die Nachfrage offenbar wieder an. 1500 Aussteller werden sich in der kommenden Woche in Frankfurt auf 140 000 Quadratmetern Fläche präsentieren, sagte Reisinger. Solche Dimensionen seien in Friedrichshafen gar nicht möglich. Der bisherige Rekord lag hier bei 1400 Ausstellern.

Auch für die Messe Frankfurt ist der Gewinn der Eurobike wichtig, denn das Unternehmen hatte zuletzt die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) an die Messe München verloren. Frankfurts Messechef Wolfgang Marzin sagte am Donnerstag, dass er die Eurobike aber nicht als Ersatz oder Nachfolger der IAA verstanden wollen wisse. „Die Eurobike ist kein Ersatz für nichts, sondern sie ist die Plattform für eine andere eigenständige Industrie. Wir sind froh über jede Messe, die gut läuft“, sagte er.

Angucken, aber nicht kaufen

An den Ständen der Aussteller können Fachleute in der kommenden Woche dann die neusten Bike-Trends testen. An den letzten beiden Tagen ist die Messe auch für das allgemeine Publikum geöffnet. Kaufen kann man Räder und Zubehör auf der Messe nicht.

Schon jetzt ist aber klar, dass das Fahrradfahren immer digitaler, sicherer und materialsparender werden soll. Auf der Messe werden unter anderem ultraleichte Rennräder vorgestellt, bei denen der Rahmen nur noch ein paar Hundert Gramm auf die Waage bringt. Es gibt Fahrradklingeln mit eingebautem Tracking-System, das es dem Besitzer erlaubt, das Fahrrad bei Diebstahl mit dem Smartphone zu orten. Auch wurde ein Kinderfahrrad präsentiert, dass sich per Fernsteuerung von den Eltern stoppen lässt, falls es zu einer Gefahrensituation kommt.

Dabei hat allerdings auch die Fahrradbranche mit gestörten, globalen Lieferketten zu kämpfen. Zwar werden hochwertige Räder zunehmend wieder in Europa montiert, doch die Masse der Komponenten, Rahmen und Kleinteile kommt weiterhin aus Asien.