Facebooks Dating-Funktion startet in Europa

Dass die meisten Mädchen und Jungen im Landkreis nicht mehr täglich zur Schule gehen, sondern nur noch in geteilten Klassen, regt Eltern auf. Andere stören sich an der Maskenpflicht für Grundschüler. Der Landrat hält an den Regeln fest.

Eltern hatten sich auf die Versprechungen der Politik verlassen. Nicht nur Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte vielfach zugesagt, dass Schulunterricht und Betreuung der Kinder in Krippen und Kindergärten erst als letzte Maßnahme im Kampf gegen Corona eingeschränkt werde.