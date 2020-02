Experte: „Essen ist den Deutschen nicht besonders viel wert“

Der in Konstanz geborene Winfried Neun (Foto: OH) ist Wirtschaftspsychologe und Verhaltensforscher. Neun berät seit mehr als 25 Jahren Firmen bei Veränderungsprozessen. Neben seiner Beratertätigkeit ist der studierte Volks- und Betriebswirt Kuratoriumsmitglied an der HWTG in Konstanz sowie Gastprofessor für Wirtschaftspsychologie.