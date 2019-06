Ex-Porsche-Chef Wiedeking investiert in Mode-Start-up

Die Übernahmeschlacht von Porsche im Jahr 2009

2008 und 2009 führte Porsche-Chef Wendelin Wiedeking eine Übernahmeschlacht gegen Volkswagen. Die frühere Porsche-Mutter PSE stockte damals ihre Anteile an VW auf, um den viel größeren Konzern aus Wolfsburg komplett zu übernehmen. Zum Schluss hielt die PSE zwar die Mehrheit an VW, verschuldete sich dafür aber in Milliardenhöhe. Es folgten Kursturbulenzen und Anleger verloren viel Geld. Später schluckte VW seinerseits das operative Geschäft von Porsche. Im Juli 2009 musste Wiedeking gehen. Der gescheiterte Übernahmeversuch hatte juristische Konsequenzen: In einem Strafprozess warf die Stuttgarter Staatsanwaltschaft Wiedeking vor, die Pläne zur Übernahme von VW verschleiert und so den VW-Börsenkurs manipuliert zu haben. Ein halbes Jahr lang musste Wiedeking immer wieder vor dem Stuttgarter Landgericht erscheinen, bis er im Jahr 2016 jedoch einen Freispruch bekam. (sz)