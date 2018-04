Eurostärke bremst Aesculap

Der Tuttlinger Medizintechnikhersteller Aesculap hat im vergangenen Jahr den Umsatz um 3,6 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro gesteigert. „Es war ein befriedigendes Wachstum in einem anspruchsvollen Umfeld“, sagte Vorstandschef Joachim Schulz am Dienstag in Tuttlingen. Währungsverluste durch den starken Euro hätten Aesculap rund ein Prozent des Umsatzes gekostet, so Schulz - ein Effekt, der auch im laufenden Jahr zu Buche schlage.

Explizite Angaben zum Gewinn machte Schulz nicht. Nur soviel: Von den vier Sparten des B.-Braun-Konzerns sei Aesculap bei den Erlösen zwar nur die zweitgrößte, liefere aber einen annähernd gleich großen Ergebnisbeitrag wie die größte Sparte Hospital Care ab.

Besonders gut lief das Geschäft den Angaben von Schulz zufolge in China, Deutschland und Japan. Produktseitig habe vor allem die Angioplastie (Katheter, Stents) und das Kerngeschäft mit chirurgischen Instrumenten Freude bereitet. In diesen Bereichen habe das Umsatzwachstum deutlich über dem der anderen Aesculap-Sparten gelegen.

Im laufenden Jahr plant Schulz mit Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis und konstanten Wechselkursen „zwischen fünf und sieben Prozent“. Außerdem soll der Kostenanstieg „deutlich gebremst“ werden, was Schulz angesichts des Tarifabschlusses in der Metall- und Elektroindustrie als ambitioniert bezeichnete. Beides zusammen könne zu einem zweistelligen Ergebnisplus führen.

Spekulationen eines Personalabbaus trat der Aesculap-Chef entgegen: „Die gibt es nicht.“ Aesculap sei schließlich nicht in einer Krisensituation. Um die Voraussetzungen für weiter profitables Wachstum zu schaffen werde aber kein weiteres Personal aufgebaut.

Aesculap, das im vergangenen Jahr sein 150–jährige Bestehen feierte, beschäftigt weltweit rund 12200 Mitarbeiter, gut 3600 davon in Tuttlingen.