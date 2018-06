Eurogruppe berät über vorerst letzte Griechenland-Hilfen

Die künftige Bürgermeisterin Alexandra Scherer wird in die Besoldungsgruppe B3 eingeordnet. Das ist ein Bruttogehalt von 8066 Euro plus Aufwandsentschädigung von fast 1100 Euro.

Diese Entscheidung traf am Montagabend der Gemeinderat der Stadt Bad Wurzach mit großer Mehrheit. Alexandra Scherer (CDU) tritt am 16. Juli ihr Amt in der Kurstadt an.

„Diese Frage muss im Gemeinderat öffentlich diskutiert werden. Das wurde von uns geprüft“, sagte Bürgermeister Roland Bürkle (CDU) auf Anfrage von Stadtrat Berthold Kibler (CDU), ...