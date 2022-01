War der Euro wirklich ein Teuro? Der große Einkaufstest

Früher war nicht nur alles besser, sondern vor allem günstiger. Denn spätestens mit der Einführung des Euro als neuem Bargeld vor genau 20 Jahren, am 1. Januar 2002, wurde alles teurer. Richtig? Trügt das Gefühl der übermäßigen Inflation – oder trügt nur die Erinnerung an die guten, alten Zeiten?

Die wenigsten wissen noch, was sie vor dem Währungswechsel zum Beispiel für ein halbes Pfund Butter bezahlt haben. In einem Praxistest habe ich daher versucht, einen Einkauf, den ich vor 20 Jahren gemacht habe, so genau wie möglich zu wiederholen; im selben Ort, im selben Supermarkt, die gleichen Produkte. Meine Einkaufsliste: Der Original-Kassenbon von damals, der als Garantiebeleg in einem Aktenordner die zwei Jahrzehnte überdauert hat.

Ende 2001. Gerhard Schröder war damals Bundeskanzler, Geiz war geil und unsere Tochter noch nicht auf der Welt, als wir wenige Wochen vor dem Geburtstermin in der Filiale einer bundesweiten Supermarkt-Kette einen für uns größeren Einkauf tätigten. 52 Einheiten von 24 Einzelartikeln für insgesamt 175,44 Deutsche Mark umfasste der Einkaufsbeleg, der die Summe auch in der künftigen Währung auswies: 89,70 Euro.

Windeln, Ü-Eier und Zigaretten im Test

Zeugnis von der fortgeschrittenen Schwangerschaft meiner Frau geben in der Retrospektive becherweise Quark und Joghurt, ein erschreckend teures Paket Markenwindeln für Neugeborene, ein halbes Dutzend Schokoladen-Überraschungseier sowie fünf Schachteln Zigaretten, wobei letztere dem künftigen Vater anzurechnen waren. Im Einkaufswagen landete für 39,99 DM auch der praktische Tischstaubsauger „Liliput“. Ihm ist der Beleg im Aktenordner zu verdanken.

Es ist bereits das zweite Mal, dass ich den Einkauf von 2001 imitiere. Vor zehn Jahren habe ich das schon einmal getan. Der Testeinkauf damals bestätigte den einstigen Ruf des Euro als Teuro nicht, belegte aber unerwartete Preisentwicklungen. Weitere zehn Jahre später stehen mir daher zu rund 20 Produkten Vergleichspreise aus zwei Jahrzehnten zur Verfügung.

Darüber kann Timm Behrmann nur schmunzeln. Er ist Referatsleiter beim Statistischen Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden und dort für Preisstatistiken zuständig. Er kann auf eine Datenbank mit 650 Produkten und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs für Privathaushalte zurückgreifen, die seit 1991 gepflegt wird.

Was vor 20 Jahren eine Butter gekostet hat, kann er spontan allerdings nicht beantworten: „Nee, das weiß ich auch nicht!“ Sein Tipp für den Einkaufstest: Gleiches mit Gleichem vergleichen und bei geänderter Packungsgröße den Preis umrechnen. So mache es Destatis für seinen Warenkorb der 650 Güterarten auch.

Alles anders im Supermarkt

Mitte Dezember stehe ich daher zum ersten Mal seit 2011 wieder in dem Supermarkt im Remstal bei Stuttgart, den ich schon seit meiner frühen Kindheit kenne. Als Knirps bin ich hier beim allmonatlichen Großeinkauf der Familie mit meiner Schwester durch die Gänge geflitzt. An der Kasse standen meine Eltern dann meist mit zwei quengelnden Kindern und zwei überladenen Wagen voller Lebensmittel in Dosen, die wieder für vier Wochen reichten. Wie sich das Einkaufsverhalten geändert hat – heute gehen wir alle paar Tage frische Produkte einkaufen.

Doch nicht nur das Kaufverhalten hat sich verändert, vieles im einst vertrauten Supermarkt ist anders: Wo früher die Körbe mit Kurzwaren warteten, stehen jetzt Obst und Gemüse, dafür sind die Süßigkeiten vor die Käseabteilung gezogen und die große Fleischtheke, hinter der früher vier Metzgerinnen arbeiteten, ist einem großen Kühlregal gewichen. Es gehört zu einer großen Abteilung für Tiefkühlkost und vorgefertigtes Convenience Food. Auch das zeugt von einem veränderten Konsumverhalten der Neuzeit, das offensichtlich verstärkt nach möglichst schneller, möglichst frischer Nahrung verlangt.

Was sich offenbar nie geändert hat, sind meine Vorlieben für spezielle Marken wie etwa die Vanillemilch, den Naturjoghurt oder das teurere Toastbrot. Bei den Cornflakes, der Butter und den Keksen dagegen habe ich mich schon damals für das Weißprodukt entschieden. Die gewohnte No-Name-Butter für 1,65 Euro landet jetzt nur deshalb nicht im Wagen, weil der Markenkonkurrent statt 2,79 im Angebot lediglich 1,39 Euro kostet. Also die Hälfte zum Originalpreis. Wie einst das subjektive Verhältnis D-Mark zu Euro – Zwei zu Eins. Dabei lag (und liegt) der offizielle Umrechnungskurs bei nur 1,95583 Deutsche Mark zu 1,00 Euro.

Zu Unrecht die Preise im Kopf verdoppelt

Lange hatten die Deutschen damals nach der Währungsumstellung die Preise im Kopf verdoppelt und sich über den „Teuro“ mokiert. Zu Unrecht. 2,09 DM musste ich 2001 für meine Butter bezahlen, umgerechnet 1,07 Euro. Zehn Jahre später waren es 1,15 Euro. Auch die Kekse und die Cornflakes, beides Hausmarken, sind über die vergangenen Jahre preisstabil geblieben. Etwas teurer, als ich es angenommen habe, sind jetzt der Fruchtquark, die Saisonware Weintrauben, das Knabberzeug und die Ü-Eier.

Das Preisempfinden ist subjektiv

Allgemein erwarte man einen Preisanstieg von im Durchschnitt zwei Prozent pro Jahr, beschreibt Statistiker Timm Behrmann. Das gefühlte Teuerungsempfinden, das Destatis ebenfalls untersucht hat, passt nicht immer zu den gemessenen Werten. „Die persönliche Wahrnehmung trügt aus drei Gründen“ erklärt der Experte. Zum einen hänge sie davon ab, ob man „out of the bag“, aus der Tasche, also bar, bezahle. „Das wird stärker wahrgenommen als zum Beispiel die abgebuchte Miete.“ Zum anderen würden regelmäßige Einkäufe derselben Ware das Empfinden beeinflussen: „Zehn mal Milch im Monat nimmt man stärker wahr als eine Zahnbürste, die ich nur jedes Quartal kaufe.“ Und zum dritten nehme man auch Preiserhöhungen stärker wahr als Preissenkungen – Beispiel Benzinpreise an der Tankstelle.

Was ich dagegen im Supermarkt am meisten wahrnehme, ist mein fehlender Spaß an diesem Shopping: der anstrengendste Einkauf seit Jahren, geschlagene 131 Minuten habe ich gebraucht. Zwei Produkte habe ich nicht mehr bekommen und mangels Erinnerung an einst auf Frischwurst und -käse verzichtet. Dafür habe ich Waren erstanden, die ich zuvor seit Ewigkeiten nicht mehr angefasst hatte: Windeln, H-Milch, Zigaretten. Wobei ich die Kippen für 7,20 Euro die Packung dann doch wieder zurückgelegt habe. Mit ihnen wäre mein Einkauf dieses Mal auf 47 Einheiten von 20 Artikeln gestiegen und mit insgesamt 131,52 Euro zu Buche geschlagen – vor zehn Jahren habe ich im Vergleich 103,13 Euro bezahlt, vor 20 Jahren umgerechnet 79,39 Euro. Unterm Strich hat der Einkauf nach 20 Jahren rund 66 Prozent mehr gekostet.

Preise für Butter und Milch stimmen mit Berechnung überein

Es gibt das Maß der „historischen Inflationsrate“, das die tatsächliche Teuerung pro Jahr angibt. In den vergangenen zwei Dekaden lag sie zwischen dem geringsten Wert 0,3 (2009) und aktuell 3,1 Prozent Kaufkraftverlust (der höchste Wert seit 2001). Umgerechnet auf den Preis von damals, müsste die Butter damit heute 1,42 Euro kosten – sieh an, das passt! Auch die H-Milch für aktuell 0,80 Euro liegt auf dem historisch berechneten Niveau (0,81 Euro), genauso wie der Ökoanzünder (0,65 gegenüber 0,67 Euro).

Etwas höher als zu erwarten liegen das Milchgetränk (17 Cent mehr), der Rahmjoghurt (plus 22 Cent) und der Vollkorn-Toast (plus 25 Cent). Völlig aus der Rolle fallen dagegen die Babywindeln – statt der errechneten 8,45 Euro kosten die Auslaufwatten für Neugeborene mit nurmehr 3,95 Euro deutlich weniger.

Und der kleine Staubsauger? 2011 hatte es dasselbe Modell tatsächlich noch gegeben, für 34,99 Euro statt umgerechnet 20,45 Euro im Jahr 2001. Heute ist dieser Akkusauger selbst im Internet „nicht mehr verfügbar“. Im Supermarkt lag jetzt ein anderes Modell – aber zum gleichen Preis wie der „Liliput“ im Jahr 2011. Gekauft!

Und noch ein Unterschied zu früher: Dieses Mal wurde der Garantieschein für den Tischstaubsauger an der Kasse separat ausgedruckt. Den Krümelbeseitiger selbst haben wir unserer heute 20-jährigen Tochter zu Heiligabend unter den Christbaum gelegt.