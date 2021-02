EU will die Türkei nicht als Steueroase brandmarken

Er ist einst die Touristenattraktion gewesen: der „Hollandgärtner“. Scharen an Besuchern sind in den 70er und 80er Jahren in den Tier- und Schaugarten an der B29 zwischen Aalen und Essingen gekommen. Noch heute trauern viele Aalener dem Ende der Freizeitoase am Albuchrand nach. Bei Kindern stand vor allem die Fahrt in den Elektro-Schwanenbooten hoch im Kurs. Nach dem Ende des Schau- und Tiergartens wurden hier Partys gefeiert. Heute stehen auf dem Gelände Firmen wie Jedele und Decathlon.