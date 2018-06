EU reguliert Schattenbanken

Zum besseren Schutz vor neuen Finanzkrisen will Brüssel den billionenschweren Schattenbanken-Sektor stärker regulieren. Allerdings bleiben die gestern in Brüssel vorgestellten Pläne von EU-Kommissar Michel Barnier weit hinter dem zurück, was internationale Finanzaufseher fordern. Auch die Bundesregierung kritisierte die Vorgaben als unzureichend.

Schattenbanken sind nicht wie normale Banken reguliert, üben aber dennoch bankähnliche Tätigkeiten aus. Global wird der Sektor – zu dem Hedge-, Risikokapital- oder Geldmarktfonds zählen - auf rund 50 Billionen Euro geschätzt. Dies entspricht bis zu 30 Prozent des gesamten Finanzsystems und der Hälfte aller Bankaktiva. In der EU soll sich das Volumen auf 24 Billionen Euro belaufen. Das Schattenbankwesen ist daher für das europäische Finanzgefüge systemrelevant. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bereits am Dienstag das schleppende Tempo bei der Regulierung von Hedgefonds bemängelt.

Barnier nimmt sich in einem ersten Schritt speziell Geldmarktfonds vor, die Investoren einen festen Rückkaufswert für ihre Anteile versprechen. Diesen Fonds will der Franzose einen Eigenkapitalpuffer von drei Prozent vorschreiben. Der von der Gruppe der 20 größten Industrie- und Schwellenländer eingesetzte Finanzstabilitätsrat (FSB) hat erst vergangene Woche empfohlen, Geldmarktfonds mit festem Rückkaufswert ganz aus dem Verkehr zu ziehen. Dasselbe verlangt auch der bei der EZB angesiedelte Europäische Systemrisikorat (ESRB). Geldmarktfonds mit festem Anteilswert (CNAV) funktionieren wie ein Bankkonto, ohne allerdings die Eigenkapitalanforderungen für Banken erfüllen zu müssen. Kommt es an den Märkten zu einer Vertrauenskrise, könnten diese Fonds deshalb sehr schnell in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Das wiederum hätte unabsehbare Ansteckungseffekte für das gesamte Finanzsystem. „In einer neuen Krise wären die Geldmarktfonds wiederum Brandbeschleuniger“, kritisiert Sven Giegold, Grünen-Finanzmarktexperte im Europaparlament, dem die Vorschläge zu lasch sind. Barnier gefährde seinen „guten Ruf als konsequenter Regulierer“. (ing)