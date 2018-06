EU gibt bei TTIP-Verhandlungen offenbar zulasten der Bauern nach

Bei den umstrittenen Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP hat die EU-Kommission der amerikanischen Seite in wichtigen Fragen des Agrarhandels offenbar deutliche Zugeständnisse gemacht. Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“, die sich auf Aussagen der EU-Abgeordneten Maria Heubuch beruft, gelte dies vor allem bei den künftigen Zollsätzen für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Demnach sollen bei sensiblen Produkten wie Milch und bestimmten Fleischsorten die Zölle nach einer Übergangsfrist von wenigen Jahren wegfallen. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte Heubuchs Büro in Brüssel dies.

Heubuch, die aus Leutkirch (Landkreis Ravensburg) stammt und für die Grünen im Agrarausschuss des EU-Parlaments sitzt, befürchtet, dass sich die Situation der Bauern in der EU dadurch weiter verschlechtern werde. Durch größere Betriebe und eine stärkere Industrialisierung, aber auch durch billigeres Futter sei die Produktion von Milch und Fleisch in den USA viel günstiger. Schon jetzt kämpfen etwa die Milchbauern in Europa mit großen Problemen. Viele Erzeuger müssen ihre Milch teilweise unter den Entstehungskosten verkaufen. Deshalb sei es „völlig unverständlich, warum die Kommission mit ihrem Angebot bei den Zöllen ihre eigene Verhandlungsposition untergräbt“, sagte Heubuch im Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“.

Die TTIP-Unterhändler hatten nach der elften Verhandlungsrunde Ende Oktober in Miami bestätigt, dass man sich bei der Abschaffung von Warenzöllen angenähert habe.