Erwerbsminderungsrente: Voraussetzungen und Tipps

Das Leben kann schnell aus den Fugen geraten, wenn durch einen Unfall, eine schwere Erkrankung oder den Tod des Ehepartners plötzlich alles anders ist. Vieles ist in diesen Fällen zu regeln, auch die finanzielle Absicherung.

Wer nur noch wenig oder gar nicht mehr arbeiten kann, hat unter bestimmten Bedingungen Anspruch auf eine Rente wegen Erwerbsminderung aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Doch was heißt Erwerbsminderung? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Antworten auf diese und weitere Fragen rund um die Themen Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrente gab es bei einer Telefonaktion für Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“.

Ich bin seit 2009 in Rente und habe nun einen Bescheid zur Grundrente bekommen. Da stimmt die Anzahl der Monate nicht überein. Soll ich Widerspruch erheben?

Grundrentenzeiten sind nicht alle Versicherungszeiten. Zum Beispiel werden Zeiten der Schule und der Arbeitslosigkeit nicht berücksichtigt. Auch wenn im Rentenbescheid von 2009 mehr als 35 Jahre berücksichtigt werden, bedeutet dies nicht, dass diese Zeiten auch für die Grundrente mitzählen. So kommt es zur unterschiedlichen Anzahl an Monaten.

Meine Frau ist Anfang dieses Jahres verstorben, bekomme ich als Witwer nicht auch die 60 Prozent Witwerrente?

Die ersten drei Monate bekommt der Hinterbliebene, egal ob Mann oder Frau, die volle Rente des oder der Verstorbenen, ab dann grundsätzlich 25, 55 oder 60 Prozent, wobei dann aber auch betrachtet wird, welche und wie hoch die Einkünfte des/der Hinterbliebenen sind. Da ist maßgeblich das Alter und das Datum der Heirat. Bitte lassen Sie sich dazu einen Beratungstermin geben.

Ich bin 63, habe einen Schwerbehindertenausweis von 30 Prozent mit Gleichstellung auf 50 Prozent und wollte die Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragen. Beim Termin im Rathaus wurde mir gesagt, dass das nicht geht ... warum nicht?

Voraussetzung für diese Rente ist nicht nur, dass die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt ist, sondern dass auch ein Schwerbehindertenausweis von 50 Prozent oder mehr existiert. Eine Gleichstellung bedeutet nicht, dass Sie 50 Prozent haben, sondern nur gleichgestellt sind, aber weniger als 50 Prozent schwerbehindert sind. Deswegen sind die Voraussetzungen nicht erfüllt und Sie haben keinen Anspruch auf diese Rente. Wenn Sie aber die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben, können Sie die Altersrente für langjährig Versicherte in Anspruch nehmen, dann allerdings mit höheren Abschlägen.

Ich bekomme eine Rente wegen Erwerbsminderung. Ich habe gehört, dass sich die Rentenversicherung, was das Einkommen betrifft, auch an das Steuerrecht hält. Ich habe Mieteinkünfte und diese sind zu versteuern. Werden deswegen Mieteinkünfte auch als Hinzuverdienst betrachtet?

Nein, da Mieteinkünfte keine Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung, selbständiger Tätigkeit, aus Land- beziehungsweise Forstwirtschaft, keine Gewerbeeinkünfte und keine sonstigen Einkünfte nach dem Steuerrecht sind.

Ich habe gehört, dass die Hinzuverdienstgrenze für vorgezogene Altersrenten wegfallen soll. Gilt das auch für Renten wegen Erwerbsminderung?

Diese Regelung ist noch nicht Gesetz und soll auch nur die Altersrenten betreffen, nicht aber die Renten wegen Erwerbsminderung.

Mein geschiedener Mann hat wieder geheiratet, ist aber zwischenzeitlich verstorben. Die Kinder blieben nach der Scheidung bei mir. Ich habe nun keinen Unterhalt von meinem Ex-Mann mehr. Habe ich vielleicht Rentenanspruch?

Ihre Kinder könnten Anspruch auf eine Halbwaisenrente haben, je nachdem wie alt die Kinder sind und ob sie noch in Ausbildung sind. Für Sie kann dann Anspruch auf eine sogenannte Erziehungsrente bestehen, wenn eines der Kinder noch nicht volljährig ist. Sie können den Rentenantrag am einfachsten im Rathaus Ihrer Gemeinde stellen.

Meine Tochter ist schwer an Diabetes erkrankt. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine Rente wegen Erwerbsminderung zu erhalten?

Für eine Erwerbsminderungsrente müssen Sie verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Zum einen müssen Sie insgesamt fünf Jahre Beiträge eingezahlt haben. Hiervon müssen in den letzten fünf Jahren vor der Erkrankung 36 Monate Pflichtbeiträge sein. Zum anderen muss medizinisch geprüft werden, ob auch eine Erwerbsminderung im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung vorliegt. Voll erwerbsgemindert sind Sie, wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, noch mindestens drei Stunden täglich zu arbeiten. Können Sie noch mindestens drei Stunden arbeiten, aber nicht mehr sechs Stunden, sind Sie teilweise erwerbsgemindert und erhalten eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. Diese wird in Höhe von 50 Prozent der vollen Rente ausgezahlt. Für die Prüfung Ihrer Erwerbsminderung wird immer auf den allgemeinen Arbeitsmarkt abgestellt. Ihre bisher ausgeübte Tätigkeit spielt hierfür keine Rolle.

Ich beziehe eine volle Erwerbsminderungsrente und Pflege (Pflegegrad IV) nebenbei meine Mutter. Zählt eine nichterwerbsmäßige Pflegetätigkeit neben dem Bezug einer Rente wegen Erwerbsminderung als Hinzuverdienst?

Nein. Entgelt, das Sie aus einer nicht erwerbsmäßig ausgeübten Pflegetätigkeit von einem Pflegebedürftigen erhalten, gilt nicht als Hinzuverdienst. Zum Pflegegeld zählt das Pflegegeld der Pflegegrade zwei bis fünf. Pflegepersonen sind Personen, die nicht erwerbsmäßig Pflegebedürftige wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf mindestens zwei Tage in der Woche, pflegen.

Ich bin 36 Jahre alt und mein Krankengeld läuft Anfang November aus. Wo und wie beantrage ich eine Rente aus gesundheitlichen Gründen?

Eine Erwerbsminderungsrente können Sie nur erhalten, wenn Sie vorher einen Antrag stellen. Haben Sie ärztliche Unterlagen, ist es sinnvoll, diese dem Rentenversicherungsträger vorzulegen. Im Internet finden Sie unter www.deutsche-renten versicherung.de/rentenantrag viele Informationen rund um die Antragstellung und natürlich alle notwendigen Formulare zum Download. Sie können die Rente aber auch formlos beantragen, zum Beispiel telefonisch über die ortsansässigen Auskunfts- und Beratungsstellen. Hier können Sie den Antrag telefonisch aufnehmen lassen oder fordern sich die entsprechenden Formulare telefonisch an. Mit Ihrem Antrag beginnt das Prüfverfahren zur Feststellung Ihrer Erwerbsminderung. Im Einzelfall kann ein Rentenverfahren auch beispielsweise auf der Grundlage eines vorausgegangenen Rehabilitationsverfahrens eingeleitet werden.

Ich beziehe eine Unfallrente und möchte nun meine Altersrente beantragen. Muss ich dabei etwas beachten?

Beim Zusammentreffen einer Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung mit einer gleichartigen Rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung dürfen beide Renten zusammen einen bestimmten Grenzwert nicht übersteigen. Der Grenzwert wird individuell ermittelt und ist von dem Jahresarbeitsverdienst, der der Berechnung der Rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung zugrunde liegt, abhängig. Wird der berechnete Grenzwert überschritten, kann die Altersrente gekürzt werden.

Ich beziehe eine volle Rente wegen Erwerbsminderung und verdiene im Rahmen eines Minijob (450,00 Euro im Monat) etwas dazu. Gibt es künftig Änderungen zur Höhe des Hinzuverdienstes?

Bis zum 31.12.2022 liegt der Hinzuverdienst bei dem Bezug einer vollen Erwerbsminderungsrente bei 6300 Euro pro Kalenderjahr. Liegt der tatsächliche Verdienst über diesen 6300 Euro wird der über dieser Grenze liegende Betrag durch zwölf geteilt. Davon werden 40 Prozent auf die Rente angerechnet. Ab 1.1.2023 soll bei Erwerbsminderungsrenten eine höhere Hinzuverdienstgrenze gelten. Basis für die zukünftigen dynamischen Werte ist das 14-Fache der für das jeweilige Jahr geltenden Bezugsgröße. Daraus würde sich bei Bezug einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ein Hinzuverdienst von mindestens 34 545 Euro (75 Prozent von 46 060 Euro), bei Renten wegen voller Erwerbsminderung mindestens 17 272,50 Euro (37,5 Prozent von 46 060 Euro) ergeben. Der Vorschlag für diese Änderung der Hinzuverdienstregelung ist noch nicht abschließend beschlossen.