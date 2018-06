Erträglicher Komfortverlust

Europa will die Flut von Kunststoffabfällen mit Verboten oder Zwangsabgaben eindämmen. Die bei vielen Verbrauchern so beliebte hauchdünne Plastiktüte aus der Drogerie oder vom Marktstand wird es bald nicht mehr geben. Oder sie wird so teuer, dass der Kunde im Supermarkt lieber die Finger davon lässt. Auf den ersten Blick mag das vielen Bürgern ein neuerliches Beispiel für die Regelungswut von Eurokraten sein. Doch das EU-Parlament geht einen Schritt in die richtige Richtung.

Es gibt ein paar unangenehme Wahrheiten, denen sich die sehr bequem lebenden Industrienationen stellen müssen. Dazu gehört ihr bislang verschwenderischer Umgang mit Rohstoffen, aus denen eben auch Plastiktüten gewonnen werden. Fast 100 Milliarden Stück verbrauchen die Europäer jährlich. Viele der Kunststoffbeutel landen, nur einmal kurz benötigt, im Abfallbehälter, wobei Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern schon sehr sparsam damit umgeht.

Dort, wo Plastik aus hygienischen Gründen verwendet wird, bleibt alles beim Alten. Angesichts der Kehrseiten der Bequemlichkeit ist eine erzwungene Veränderung der Gewohnheiten vertretbar. Es gibt ja reichlich Alternativen zur Wegwerftüte. Die Verwendung wird wohl nicht einmal vollständig verboten, nur erheblich verteuert. Zur Erinnerung: Es wäre nicht das erste Mal. Früher gab es die Taschen im Supermarkt umsonst. Jetzt kosten sie ein paar Cent. An der Lebensqualität hat dies nichts geändert, aber der Verbrauch ist gesunken.

Es wird zukünftig sicherlich auf anderen Gebieten weitaus gravierendere Einschnitte in das Konsumverhalten geben, wenn die Umwelt mit einer weiter wachsenden und immer wohlhabenderen Menschheit klarkommen soll. Der Autoverkehr in den Städten hat beispielsweise längst ein unvernünftiges Ausmaß angenommen. Noch traut sich kein Politiker da heran, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Und nicht immer wird der Verlust von Komfort so leicht zu bewältigen sein wie bei den Plastiktüten.