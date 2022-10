Erstes Flugabwehrsystem Iris-T SLM vom Bodensee an Ukraine übergeben

Deutschland hat nun das erste Flugabwehrsystem Iris-T SLM an die Ukraine übergeben, wie aus übereinstimmenden Medienberichten hervorgeht. Das bodengestützte System wurde von der Firma Diehl Defence aus Überlingen am Bodensee entwickelt und von dort aus direkt an die Ukraine ausgeliefert. Es besteht aus mehreren Komponenten: Radaranlage, Gefechtsstand und drei auf Lastwagen montierten Raketenwerfern. Mit der Übergabe des 140 Millionen Euro teuren Systems löst die Bundesregierung ein Versprechen ein, das Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang Juni im Bundestag gegeben hatte. Iris-T SLM soll ukrainische Städte vor russischen Angriffen durch Flugzeuge, Hubschrauber und Raketen schützen. Die Ukraine soll zunächst vier Iris-T SLM erhalten. Die Finanzierung von drei weiteren ist bereits gesichert. Nach Angaben der Bundesregierung handelt es sich bei der Waffe um das modernste Flugabwehrsystem Deutschlands. Selbst die Bundeswehr verfügt darüber noch nicht. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow sprach bei Twitter von einer „neuen Ära der Luftverteidigung“.