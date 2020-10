Energieverband fordert spürbare Entlastung bei Strompreisen

„Ein absolut tanzbarer ,Neuzeit-Schlager’ mit Elementen aus der Popmusik, der einfach im Ohr hängen bleibt.“ So kündigt die Produktionsfirma die neue Single der Bad Wurzacherin Heike Renner an. „Energie“, so der Titel, wird am 16. Oktober veröffentlicht.

„Spür’ die Energie, lebe Deinen Traum“, so heißt es in dem neuen Schlager von Heike Renner, die mit ihrer Familie seit einigen Jahren in Arnach wohnt. „Es ist ein richtiger Ohrwurm geworden“, freut sie sich über ihre mittlerweile achte Single, die an diesem Freitag im Handel als CD ...