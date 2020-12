Energiepreise 2021: Gas wird teurer

Von Schwäbische Zeitung

Zu einem Wasserschaden sind Feuerwehr und Polizei am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 15.50 Uhr zu einem Haus in der Straße „Am weißen Bild“ in Biberach gerufen worden. Ein Bewohner hatte die Polizei verständigt, weil Wasser beim ihm von der Decke tropfte. Nachdem niemand aus der oberen Wohnung öffnete, verschaffte sich die Feuerwehr Zugang. Die Wohnung war leer und wird gerade renoviert. Zum Auffangen von Tropfwasser aus den Waschbeckenanschlüssen war im Badezimmer ein Zehn-Liter-Eimer aufgestellt.