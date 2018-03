Elf Euro als Perspektive für den Mindestlohn

Noch knapp ein Jahr Zeit ist bis zur nächsten turnusgemäßen Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes. Doch bereits jetzt läuft die Debatte. Mit einer neuen Studie forderte die gewerkschaftliche Hans-Böckler-Stiftung in dieser Woche eine deutlich stärkere Anhebung, als sie erwartet wird. „Perspektivisch ist die Größenordnung von elf Euro pro Stunde“ anzustreben, sagte Böckler-Forscher Thorsten Schulten.

Gegenwärtig liegt der hiesige Mindestlohn bei 8,84 Euro brutto pro Stunde. Mit einigen Ausnahmen gilt er grundsätzlich für alle Arbeitnehmer in Deutschland. Alle zwei Jahre wird die Lohnuntergrenze angepasst, nachdem eine Kommission beraten hat, in der Gewerkschafter, Arbeitgeber und Wissenschaftler sitzen. Der nächste Termin ist der 1. Januar 2019.

Die Größenordnung von elf Euro müsse nicht in einer Stufe erreicht werden, sagte Schulten, der beim Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Stiftung arbeitet. Er plädierte jedoch dafür „jetzt einen größeren Schritt zu gehen“.

Eine ähnliche Forderung erhob kürzlich schon Robert Feiger, Chef der Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt. Er sitzt selbst in der Kommission. „Ich halte einen zweistelligen Mindestlohn durchaus für angebracht“, sagte Feiger – also mindestens zehn Euro pro Stunde. Das Statistische Bundesamt errechnete unlängst 9,19 Euro ab kommendem Jahr. Dieser Wert ergebe sich aus der Entwicklung der Tariflöhne in der Wirtschaft. Das ist eine, aber nicht die einzige Größe, an der sich die Kommission orientieren kann.

„Man kann einen höheren Mindestlohn weder herbeireden, noch werden die Argumente stärker, je öfter man sie öffentlich wiederholt“, sagte dagegen Steffen Kampeter, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes (BDA). „Über die Höhe des Mindestlohns entscheidet eine Kommission, Arbeitgeber und Arbeitnehmer wirken darin gleichberechtigt mit, und die Tariflöhne geben Orientierung.“

Luft nach oben

Die Böckler-Stiftung begründet die Größenordnung von elf Euro pro Stunde damit, dass der Mindestlohn den Beschäftigten ein „existenzsicherndes“ Auskommen ermöglichen müsse. Dieses sehen die Gewerkschaftsforscher bei 60 Prozent des mittleren Einkommens aller Arbeitnehmer erfüllt. Gegenwärtig reiche der Mindestlohn jedoch nur dafür, etwa 47 Prozent des Medianlohns zu gewährleisten. Würde man 8,84 Euro entsprechend aufstocken, ergäben sich rund elf Euro.

Im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern habe Deutschland im Übrigen Luft nach oben, schreiben die Forscher in ihrem Mindestlohnbericht 2018. In Luxemburg liegt der Mindestlohn augenblicklich bei 11,55 Euro und in Frankreich bei 9,88 Euro. Die Niederlande haben 9,68 Euro festgesetzt und Belgien 9,47 Euro. Auch Irland liegt über dem deutschen Niveau, Großbritannien allerdings leicht darunter. Alle anderen europäischen Staaten haben viel niedrigere Lohnuntergrenzen – Slowenien beispielsweise 4,84 Euro, Spanien 4,46 Euro.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat sich derweil dafür ausgesprochen, die Mindestlöhne innerhalb Europas schrittweise anzugleichen. Vor dem Hintergrund der höheren französischen Untergrenze liegt das im Pariser Interesse. Stiege der deutsche Mindestlohn überproportional, nähmen hierzulande die Arbeitskosten stärker zu und französische Unternehmen könnten gegenüber ihren deutschen Konkurrenten wettbewerbsfähiger werden. Umgekehrt hat die Bundesregierung das Interesse, den Vorteil der relativ niedrigen Arbeitskosten in Deutschland nicht in Frage zu stellen.