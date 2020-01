Einzelhandel im zehnten Jahr in Folge mit Umsatzplus

Strom aus der Schussen: In Mochenwangen steht ein Wasserkraftwerk, das so viel Strom erzeugt, dass im Prinzip der ganze Ort mit dieser Energie versorgt werden könnte. Allerdings wird der Strom ins Netz eingespeist und kommt deshalb nicht direkt bei den Mochenwangenern an. Gebaut wurde das Wasserkraftwerk einst zu ganz anderen Zwecken.

Der moderne Mensch kann sich schwer vorstellen, dass es im 19. Jahrhundert noch keinen Strom aus der Steckdose gab.