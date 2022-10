Einmalzahlung, Preisbremse, Sparanreiz: die Vorschläge der Experten-Kommission

Als die Sonne am Montag über Berlin aufgeht, liegt die Lösung vor: Um Haushalte und Unternehmen in Deutschland vor den kräftig gestiegenen Gaskosten zu schützen, schlägt die Experten-Kommission Gas und Wärme vor, Haushalten und Unternehmen zum Teil feste Preise zu garantieren. Die Differenz zum Marktpreis soll der Staat übernehmen. Die Kosten beziffert die Kommission auf möglicherweise rund 91 Milliarden Euro – je nachdem wie sich der Marktpreis für Gas entwickelt.

Knapp 36 Stunden hat die Kommission getagt. „Der wichtigste Punkt war: Wir sollten schnell sein“, sagte Michael Vassiliadis, Chef der Gewerkschaft IG BCE. Er leitet gemeinsam mit der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm und Siegfried Russwurm, Präsident des Industrieverbands BDI, das Expertengremium. Weitere Kriterien: Schutz der Haushalte und Firmen vor überbordenden Kosten, Sparanreize für Verbraucher. Und es sollte unbürokratisch gehen und machbar sein.

Für die rund 24 Millionen Haushalte, die Gas nutzen, soll der Staat demnach im Dezember einmalig die Abschlagsrate übernehmen. Vom 1. März 2023 an soll dann 80 Prozent des Gasverbrauchs nur noch zwölf Cent je Kilowattstunde kosten. Enthalten sind dabei auch alle Steuern und Gebühren. Die Differenz zum deutlich höheren Marktpreis soll der Staat übernehmen. Für 20 Prozent des Verbrauchs müssen die Haushalte die Marktpreise selbst zahlen. Wer weniger verbraucht, spart dann Geld. Die Regeln sollen bis Ende April 2024 gelten.

Entlastung um rund 40 Prozent

Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox würde die vorgeschlagene Gaspreisbremse (Einmalzahlung plus Preisdeckel) die Gaskosten für Privathaushalte um rund 41 Prozent senken. Wer ein Einfamilienhaus heizt, werde so um rund 1700 Euro entlastet. Basis der Berechnungen ist ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20 000 Kilowattstunden.

Beim aktuellen Marktpreis von 20,54 Cent pro Kilowattstunde müsste dieser Musterhaushalt 4108 Euro für die Gasversorgung zahlen. Mit der einmaligen Übernahme der Dezember-Abschlagszahlung sänken Verivox zufolge die Gaskosten des Musterhaushalts um 342 Euro, der anteilige Preisdeckel entspräche noch einmal einer Entlastung von 1366 Euro. In Summe rund 1700 Euro beziehungsweise 41 Prozent.

„Die Gaspreisbremse kann für eine deutliche Entlastung der Haushalte sorgen und die Heizkostenexplosion abdämpfen“, urteilt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. Dennoch stünden die Haushalte vor einem sehr teuren Winter, denn der Großteil der Entlastung greife erst ab nächstem März, so Storck.

Die zwölf Cent je Kilowattstunde sind der Gaspreis, den die Kommission in Zukunft für realistisch hält. Dass er wieder auf jene knapp sieben Cent von Anfang des Jahres sinken wird, hält die Kommission für unwahrscheinlich. Für Fernwärme sollen ähnliche Regeln gelten. Der Preis soll bei 9,5 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden.

Zuschüsse sind geldwerter Vorteil

Die Haushalte müssten sich um nichts kümmern, sagte Grimm. Die Versorger hätten zugesagt, die staatlichen Zuschüsse zu verrechnen. Die monatlichen Abschläge der Gaskunden sänken dann. In Mietshäusern müsste die Hausverwaltung die Abschläge der Mieter anpassen. Härtefallregelungen soll es für Vermieter geben, die in Schwierigkeiten geraten sind, weil sie bereits die höheren Gaspreise an die Versorger zahlten, denen Mieter aber immer noch niedrige Nebenkosten überwiesen.

Warum die Einmalzahlung nicht schneller kommt? „Der Dezember ist der erste Monat, zu dem die Versorger das schaffen“, sagte IG BCE-Chef Vassiliadis. Auch drei Monate lang die Abschläge zu senken, sei kompliziert. „Und wir wollten eine schnelle Lösung.“ Dass der Vorschlag der Kommission Geld mit der Gießkanne an alle verteilt und nicht zielgerichtet an Bedürftige mit geringen Einkommen, sehen die Experten. „Wir konnten das nicht vermeiden, weil es schnell gehen musste“, sagte Vassiliadis.

Deshalb sollen die staatlichen Zuschüsse bei der Einkommensteuer als geldwerter Vorteil angegeben und versteuert werden. Freibeträge sind vorgesehen. Vor allem Haushalte mit höheren Einkommen müssten einen Teil der Zuschüsse wieder als Steuer abführen. Insgesamt entlastet der Vorschlag die Haushalte und kleinen Gewerbekunden um rund 66 Milliarden Euro.

Entlastung für Unternehmen kommt schneller

Für die rund 25 000 Industriekunden schlägt die Kommission eine Gaspreisbremse bereits vom 1. Januar 2023 an vor. Hier soll der Beschaffungspreis des Gases für 70 Prozent des Verbrauchs auf sieben Cent begrenzt werden. Der Staat übernimmt die Differenz zum Marktpreis. Für die restlichen 30 Prozent wird der Marktpreis vollständig fällig. Industriekunden haben in der Regel Einzelverträge über mehr als 1,5 Megawattstunden. „Das Ergebnis ist belastbar“, sagte BDI-Präsident Russwurm. Perfekt sei es sicher nicht. Die Kosten für den Staat berechnete die Kommission mit rund 25 Milliarden Euro.

Aus dem Unternehmerlager in Baden-Württemberg kamen lobende Worte für den Vorschlag. „Das Ergebnis ist insgesamt positiv zu bewerten. Die Einigung auf eine einfache Preisbremse ist ein wichtiges Signal für Unternehmen, weil sie eine klare Perspektive aufzeigt. Die Vorschläge der Kommission müssen schnellstmöglich politisch umgesetzt werden“, sagte Wolfgang Grenke, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages. Grenke zufolge seien trotzdem „Lösungen bei der Angebotsausweitung und beim Gassparen nötig“. Ebenso müsse ein Härtefallfonds für besonders betroffene Unternehmen auf der Agenda verbleiben.

Das Handwerk hingegen kritisierte, die Kommission habe die Dringlichkeit nicht erkannt. „Von einer Preisbremse, die erst im März greift, werden viele Betriebe nicht mehr profitieren können, weil sie vorher wegen zu hoher Kosten bereits aufgeben mussten“, sagte Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold.

Politik ist am Zug

Jetzt musst die Politik entscheiden, ob sie die Vorschläge umsetzt. Die Kommission arbeitet weiter. Sie soll bis Ende des Monats einen Abschlussbericht vorlegen. Unter anderem soll sie noch klären, wie Kunden durch Geld angeregt werden können, Gas zu sparen, oder wie sich die Reaktion auf die Gaspreiskrise so nutzen lässt, dass die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien beschleunigt wird.

Haushalte und kleine Gewerbekunden verbrauchten 2021 rund 400 Terrawattstunden Gas , die Gaskraftwerke und die Industrie etwa 600 Terrawattstunden. Die Preise stiegen von rund sieben Cent je Kilowattstunde auf mehr als 28 Cent. Die Vorschläge der Kommission sind Teil des Doppelwumms-Pakets der Bundesregierung von insgesamt bis zu 200 Milliarden Euro, mit dem die Haushalte und die Wirtschaft entlastet werden sollen.