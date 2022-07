Ein symbolischer Zinsschritt

Mit dem Zinsschritt von einem halben Prozent hat die Notenbank ein deutliches Zeichen gesetzt. Die EZB steht bereit, mit ihren Mitteln die hohe Inflation zu bekämpfen, sie nimmt das Heft des Handelns in die Hand. Das ist wichtig, denn es schafft möglicherweise Vertrauen in unsicheren Zeiten.

Allzu viel Wirkung sollte man sich von dem Zinsschritt allerdings in Punkto Inflation nicht erhoffen. Diese Inflation ist kein Problem einer zu hohen Nachfrage, die man mit steigenden Zinsen dämpfen könnte. Sondern sie ist Folge eines zu knappen Angebotes, an Energie, an Rohstoffen und Vorprodukten sowie an Nahrungsmitteln. Diese Preise werden ziemlich unbeeindruckt von steigenden Zinsen im Euroraum bleiben.

Möglich gemacht hat den größeren Zinsschritt denn auch weniger eine plötzliche Entschlossenheit, gegen die Inflation vorzugehen. Sondern die Tatsache, dass sich der oberste Rat der Währungshüter in Frankfurt auf ein weiteres Krisenprogramm geeinigt hat.

Offiziell soll es die gleichmäßige Wirkung der Geldpolitik der Notenbank in der Eurozone sichern. Doch der dahinterliegende Mechanismus verrät die konkrete Stoßrichtung: Einem zu starken Ansteigen von Anleihezinsen für bestimmte Länder kann die EZB damit entgegenwirken. Es handelt sich für ein Krisenprogramm namentlich für Italien, das mit dem Rücktritt seines Ministerpräsidenten Mario Draghi wieder ein Stück weit instabiler geworden ist.

Wer sich erinnert: Draghi ist jener ehemalige EZB-Präsident, der auf der Höhe der Euro-Staatsschuldenkrise vor über einem Jahrzehnt den entscheidenden Satz prägte, die EZB werde alles in ihrer Macht stehende tun, den Euro zu retten. Damit hatte er mit einem Satz allen Spekulanten an den Finanzmärkten den Wind aus den Segeln genommen, die gegen einzelne Länder der Eurozone ihre Wetten laufen hatten.

Die Europäische Zentralbank sendet ein ähnliches Signal aus: Wir kämpfen entschieden gegen die Inflation. Und werden nicht zulassen, dass der Euroraum durch Zinserhöhungen auseinanderbricht.