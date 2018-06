Ein Rekordverlust und weitere Konflikte

Volkswagen kämpft mit dem massiven Flurschaden der Abgas-Affäre mit weltweit rund elf Millionen manipulierten Fahrzeugen. Parallel dazu will Europas größter Autobauer seine Zukunft bei wichtigen Themen wie Elektromobilität, Digitalisierung und neuen Dienstleistungen sichern. Weil sich die Umrüstung des Passat weiter verzögert, zieht VW das Massenmodell Golf ab kommendem Dienstag vor, wie Markenchef Herbert Diess bei der Bilanzvorlage am Donnerstag in Wolfsburg sagte. Der Passat hätte mit ersten Varianten bereits von Ende Februar an für ein Software-Update zurückgerufen werden sollen. Jetzt kommt zuerst der Golf an die Reihe, für den sich VW mit dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) auf ein entsprechendes Vorgehen einigte.

Der Golf-Rückruf gilt zunächst für 15000 Wagen mit Schaltgetriebe und 2,0-Liter-Motor. Für die gesamte Werkstattaktion auch anderer Modelle schließt Konzernchef Matthias Müller inzwischen eine Dauer über das Jahresende hinaus nicht mehr aus: „Die bisherige Zielsetzung bleibt erst mal bestehen. Aber wir müssen später sehen, ob dies eventuell doch bis ins erste Quartal 2017 gestreckt werden muss.“

Mehr Mittel in Neuausrichtung

Verkäufe einzelner Marken zur Bewältigung der Krise sind für Müller derzeit kein Thema. „Wir befassen uns mit dieser Frage gegenwärtig nicht“, sagte er zu Spekulationen über Verkaufsabsichten bei der Truck-Holding mit MAN und Scania. Wegen der Abgas-Krise hatte VW schon einen Finanzpuffer von 16,2 Milliarden Euro gebildet, der 2015 unterm Strich einen Rekordverlust von 1,6 Milliarden Euro brachte. Vor allem die ohnehin ertragsschwache Kernmarke VW musste weitere Belastungen verkraften.

In dem Zwölf-Marken-Konzern wächst zudem der Druck, trotz eines verschärften Sparkurses mehr Mittel in die Neuausrichtung zu stecken. Die Autobranche erlebt mit der steigenden Vernetzung riesige Umwälzungen. „Wir unterhalten uns nicht mit Apple und Google“, stellte Müller zu möglichen Kooperationen mit den US-Internet-Riesen klar. Mit wem nun zusammengearbeitet werde, wollte er nicht verraten. Aber: „Die Zeiten, in denen unsere Branche sich abgeschottet hat, gehören endgültig der Vergangenheit an.“

Finanzchef Frank Witter räumte ein, dies sei eine herausfordernde Strategie: „Wir sehen steigenden Bedarf in Investitionen in neue Antriebs- und Mobilitätskonzepte, Urbanisierung und Digitalisierung. Gleichzeitig sehen wir aber auch die Notwendigkeit, die Investitionen nicht nur absolut, sondern auch im Verhältnis zum Umsatz zu senken.“ Dazu gehört auch der Umwelt- und Klimaschutz. Im Ringen um eine Einigung mit den US-Behörden rechnet VW mit Milliardenkosten vor allem für Umweltprojekte. Dafür veranschlagt der Konzern 1,8 Milliarden Euro. „Wir lassen uns von der Krise nicht lähmen“, sagte Müller. Beim Besuch von Präsident Barack Obama in Hannover habe er sich persönlich für den Diesel-Skandal entschuldigt, berichtete Müller. „Ich hatte knapp zwei Minuten für das Gespräch und habe mich für den Vorfall als solches entschuldigt“, sagte Müller. In dem Gespräch habe er Obama zudem darauf hingewiesen, dass er auch im Interesse der Mitarbeiter und ihrer Familien alles für eine Lösung tun werde. „Ich habe darum gebeten, dass Amerika uns eine Brücke baut. Konkreter wurde es nicht.“

Für Deutschland und Europa hat Müller Entschädigungen im gleichen Umfang wie in den USA ausgeschlossen. Es werde keine 1:1-Übertragung der Lösung geben, die in den USA diskutiert werde. Unbestätigten Berichten zufolge ist in den USA eine Zahlung von bis zu 5000 Euro für jeden Besitzer eines betroffenen Diesel im Gespräch.

Vorstandsgehälter: Die üppigen Gehälter der VW-Vorstände sind für 2015 geringer ausgefallen als zuvor. Im Geschäftsbericht stehen Gesamtbezüge von 63,2 Millionen Euro – die Vorstände haben einen Teil des Anspruchs auf die umstrittenen Bonuszahlungen zurückgestellt. Etwa 30 Prozent der variablen Vergütung werden in Aktien umgewandelt und geparkt. Der ehemalige Chef Martin Winterkorn, dessen Vertrag noch bis Ende 2016 weiterläuft, erhält für das vorige Jahr 7,3 Millionen Euro. 2014 hatte Winterkorn fast 16 Millionen Euro kassiert und war mit Abstand höchstbezahlter Manager aller Dax-Konzerne gewesen. Neuer Spitzenverdiener im Vorstand ist der Chef der schweren Nutzfahrzeuge, Andreas Renschler, mit fast

15 Millionen Euro. (dpa)