Ein Leben ohne Plastik

Im Produzieren von Abfall sind die Deutschen Europameister. 220 Kilo Verpackungen schmeißt jeder Bürger im Schnitt pro Jahr weg. Doch es geht auch anders. Die Konstanzerin Susan Rößner braucht nur einen Gelben Sack pro Jahr. Anfangs war das eine Herausforderung. Heute ist es ihr Geschäftsmodell. Seit 2015 betreibt die 40-Jährige die Online-Plattform Monomeer – einen Online-Shop für plastikfreie Produkte.

Nur noch wenige Wochen, dann ist es wieder so weit. Wenn im November am Bodensee der Nebel aufzieht, heißt es für Susan Rößner Abschied nehmen. Fast ein Jahr lang wird die 40-Jährige dann den Sack in ihrem Apartment gehütet haben. „Noch passt er in mein Schrankfach. Aber bald ist er zu groß.“ Kurz vor der endgültigen Trennung kommt der Sack noch zur Zwischenlagerung auf den Balkon. Wenn er dann richtig voll ist, wird Susan Rößner ihn ein letztes Mal in die Hand nehmen und vor ihre Türe tragen.

Wer ein Jahr lang mit einem Gelben Sack auskommt, entwickelt eine gewisse Bindung. Jeder Fetzen ist handverlesen. Auch der Sack selbst bedarf der Pflege, sagt die 40-Jährige und klingt, als ob sie über ihr Haustier spricht. „Wenn man den Sack immer wieder in die Hand nimmt und auf und zu macht, reißt das dünne Plastik irgendwann.“ Susann Rößner leistet dann erste Hilfe und umhüllt den Sack mit einer neuen Haut – einen zweiten gelben Sack.

Während die meisten Verbraucher wohl froh sind, ihren Gelben Sack schnell loszuwerden, zögert Susan Rößner den Abschied so gut es geht hinaus. Schließlich will sie so wenig Müll wie möglich produzieren. Die Idee dazu kam ihr auf einer Eisbärenstation in Kanada. 2013 arbeitete sie dort als Freiwillige und sah den Film „Plastik Planet“ von Werner Boote. Schlagartig wurde der jungen Frau das Ausmaß des Klimawandels und der weltweiten Vermüllung bewusst. Besonders das Schicksal der Eisbären ging Susan Rößner nahe. „Die Eisbären an der Hudson Bay warten jedes Jahr, bis das Meer zufriert, und sie wieder etwas zum Fressen finden.“ Wegen der Klimaerwärmung müssten die Bären mit ihren Jungen jedes Jahr länger warten. „Das zu sehen ist echt bitter.“

Susan Rößner ist weder eine sentimentale Spinnerin noch eine lärmende Öko-Aktivistin. Die Historikerin, die über europäische Ideengeschichte promoviert hat und in der Marketingabteilung der Uni Konstanz arbeitet, wirkt sehr besonnen. Doch nach dem Erlebnis in Kanada beschloss sie, ihr Leben radikal umzukrempeln. Stichtag war der 1. November 2013.

Entwöhnung wie beim Rauchen

Einfach war das nicht. Wer ohne Plastikverpackungen auskommen will, müsse sein Einkaufsverhalten komplett ändern und bereit sein, zu verzichten. Die „Entwöhnung“ verläuft ähnlich wie beim Rauchen: „Einige hören von einem Tag auf den anderen auf, andere schaffen es wie sie erst nach und nach.“

„Früher brauchte ich einen Gelben Sack pro Monat, heute brauche ich einen pro Jahr“, sagt Susan Rößner stolz. Für sie ist der Plastikentzug mittlerweile ein Stück Lebensqualität. „Wir brauchen viel weniger als wir denken. Außerdem muss ich mich nicht mehr ständig um meinen Müll kümmern.“

Das Problem mit dem Plastikmüll ist ein weltweites Phänomen. Aus Mangel an funktionierenden Recyclingsystemen haben vor allem Länder in Afrika und Südamerika bereits die Notbremse gezogen. Kenia, Ruanda, Chile und Costa Rica haben Plastiktüten bereits seit Längerem verbannt. Costa Rica strebt sogar an, das weltweit erste Land ganz ohne Einwegplastik zu werden. In Kalifornien gilt bereits ein Verbot für dünne Plastiktüten.

In der EU dürfen seit 2018 keine kostenlosen Plastiktüten mehr herausgegeben werden. Ein Verbot von Einmalgeschirr, Luftballons und Trinkhalmen soll folgen.

Doch auch ohne Verbote können Verbraucher schon jetzt etwas tun. Bei Lebensmittelverpackungen fällt am meisten Abfall an, erklärt Susan Rößner. Joghurt und Milch werden nur noch in Pfandgläsern gekauft. Tetrapacks oder Plastikflaschen sind tabu, das Wasser kommt aus dem Hahn. „Die meisten Dinge findet man auf dem Wochenmarkt“, sagt sie. Mittlerweile gibt es auch in kleineren Städten wie Ravensburg, Markdorf, Konstanz oder Schwäbisch Gmünd sogenannte Unverpackt Läden.

Zweiter großer Posten beim Plastikmüll sind Pflegeprodukte. Statt Duschgel und Shampoo benutzt die Umweltschützerin Seife und Haarseife. Die gebe es mittlerweile sogar in Naturkostläden. „Ich kaufe mir eigentlich nur noch Wimpertusche. Manche machen sich auch die selber. Aber dazu habe ich keine Zeit.“

Doch während es Lippenstift und Sonnencreme auch aus dem Glas oder aus der Dose gibt, hat die 40-Jährige bis heute keinen akzeptablen Ersatz hat für Nagellack gefunden. Auch das lässt sich verschmerzen. „Ich muss mich nicht mehr damit beschäftigen und kann die Zeit für Anderes nutzen.“ Zum Beispiel für ihren Onlineshop Monomeer, den sie seit 2014 betreibt. Da die Konstanzerin anfangs jedes Stück von der Zahnbürste bis zum Deo oder Textmarker mühsam selbst zusammensuchen musste, kam sie auf die Idee, selbst alles aus einer Hand anzubieten und gründete ihren eigenen Shop dafür.

Gemessen am Sortiment ist Monomeer mittlerweile nach eigenen Angaben Europas größter Onlineshop für plastikfreie Produkte. Zudem werden dem umweltbewussten Verbraucher mit Ratgeberbüchern Hilfestellungen für den Ausstieg aus der bunten Plastikwelt angeboten.

Manches, das sich in der Firmenzentrale – einem schlichten Büroraum im Konstanzer Industriegebiet – in den Regalen stapelt, wie die weiße Brotdose aus Emaille, der Büro-Tacker aus Holz, die gusseiserne Pfanne oder die Holzklobürste mit Naturborsten (!) erinnert an das Angebot von Manufaktum. Dinge wie Spülbürsten aus Holz, Aufbewahrungsgläser und Trinkflaschen findet man inzwischen auch im normalen Supermarkt. Selbst Haarseife gibt es inzwischen in Drogerien.

Ziemlich speziell wird es bei den Pflegeprodukten. Deo aus dem Gläschen, der Papiertube oder einer Korkhülle, Kosmetikpads aus Stoff oder Wattestäbchen aus Papier sucht man in den meisten Drogerien vermutlich (noch) vergeblich.

Zahnpasta in Tablettenform

Eine Wissenschaft für sich sind die Zahnbürsten. Da die bereits recht gängigen Bambuszahnbürsten ausschließlich aus China stammen, führt Rößner sie nicht im Sortiment. Produkte aus einer Diktatur will sie nicht um die halbe Welt karren lassen. Stattdessen stapeln sich im Regal verschiedene Modelle aus Bioplastik oder aus Holz mit Schweineborsten. „Für Veganer ist das natürlich ein Graus“, sagt die Unternehmerin und schmunzelt. Aber die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden.

Ein bisschen wie Pfefferminzbonbons schmecken die Zahnpastatabletten. Im ersten Moment ist man versucht, die leckeren Drops aufzuessen. Wer dem Drang wiedersteht, hat nach wenigen Sekunden Putzen einen weichen Pfefferminzschaum im Mund. Zurück bleibt ein frischer Geschmack.

Auch für Büro und Schule gibt es plastikfreie Produkte. Die Textmarker sind aus Holz, die Post-its nicht eingeschweißt und für Schulhefte gibt es bunt gemusterte Papierumschläge aus Bayern.

Einen speziellen Wäschesack gibt es für Funktions- und Fleeceklamotten. Er soll verhindern, dass die kleinen Mikroplastikteilchen, die bei jedem Waschen herausgelöst werden, nicht ins Abwasser und in die Umwelt gelangen.

Teurer ist das plastikfreie Leben nicht unbedingt, erklärt die Gründerin. „Um einen guten Lebensstil zu haben, muss man nicht viel konsumieren. Nur anders.“ Vieles, was man brauche, existiere irgendwo bereits. Man müsse nur danach suchen. Das koste vor allem Zeit. Um Ressourcen zu schonen, habe sie viele Dinge wie Computer, iPad oder Kamerastativ gebraucht gekauft. Bei Funktionskleidern solle man auf natürliche Materialien wie Wolle und Seide statt Kunststoffe achten. Auf keinen Fall sollte man gleich alle Tupper Dosen wegschmeißen.

Natürlich habe sie als Unternehmerin ein Interesse daran zu wachsen. „Wachstum ist toll, aber nicht auf Teufel komm raus.“ Statt auf Facebook und Instagram ist Rößner auf Pinterest und dem alternativen Netzwerk Diaspora aktiv. „Das hat zwar weniger Reichweite, aber dafür legen sie mehr Wert auf Datenschutz als Facebook.“

Ein Nischenmarkt

„Reich geworden bin ich bisher noch nicht, aber ich kann davon leben. Es ist nach wie vor ein Nischenmarkt“, sagt Rößner über ihren Shop. Doch immer mehr Menschen würden ihren Verpackungsmüll reduzieren wollen, sodass sie ihre Stelle in der Marketingabteilung der Universität nach und nach reduzieren konnte. Rund 400 Bestellungen gehen derzeit pro Monat bei Monomeer ein.

Obwohl Susan Rößner auf manches verzichtet, ist sie zufrieden. „Plastikfrei ist super! Ich habe trotzdem ein schönes Leben, gehe gerne essen und Kaffee trinken, mache Ausflüge und verreise gerne.“ Nur Shoppen falle als Freizeitbeschäftigung fast komplett weg. „Bummeln geht höchsten im Buchladen oder Secondhand.“

Der bewusste Konsum sei kein Verzicht, sondern mache das Leben einfacher. „Ich bin nicht mehr so getrieben, etwas unbedingt haben zu wollen.“ Nur ihr Einzimmerapartment sei manchmal etwas klein. Doch mit der nächsten Handbewegung ist der Wunsch schon wieder weggewischt. Denn eigentlich seien ihre 40 Quadratmeter genau das, was jeder an Wohnraum haben dürfte, ohne weitere Ressourcen zu verbrauchen.

Plastikfrei einkaufen im Internet – ein Überblick

Die beste Adresse, um möglichst plastikfrei einzukaufen, ist noch immer der Wochenmarkt – vor allem, wenn man eigene Dosen zum Abfüllen mitbringt. Für Haushaltswaren, Drogerieartikel und Bürobedarf gibt es mittlerweile auch ein breites Onlineangebot. Ein Überblick:

Monomeer: Der Onlineshop mit Sitz in Konstanz bietet ein recht umfassendes Angebot. Besonders groß ist die Auswahl bei Pflegeprodukten, von der Sonnenmilch bis zu wiederverwendbaren Kosmetikpads oder Deo aus der Papiertube. Ein Blog gibt Tipps fürs plastikfreie Leben. Der Versand nach Deutschland kostet 4,90 Euro, ab 75 Euro ist die Lieferung kostenlos. Onlineshop: www.monomeer.de

Original unverpackt: Wer seine Kosmetik selbst herstellt, weiß am besten, was darin ist. Im Onlineangebot von Berlins erstem verpackungsfreien Supermarkt gibt es ein Set, um selbst Zahnpasta, Deo und Mundwasser herzustellen. Charmant: Zur Bestellung werden auf Wunsch kostenlos Rezeptkarten beigelegt, um auch Spülmittel, Abflussreiniger oder Waschmittel selbst herzustellen. Der Versand kostet je nach Gewicht ab 3,99 Euro. Ab 40 Euro ist der Versand kostenlos. Onlineshop: www.original-unverpackt.de

Zero Waste: Der Zero-Waste-Laden Tante Olga bietet ebenfalls ein umfassendes Angebot von Haushaltsprodukten bis zur Kosmetik. Wer Muße hat, findet hier Handbücher, wie man Drogerieartikel selbst herstellen und Müll vermeiden kann. Die Mitgründerin Olga Witt betreibt seit mehreren Jahren die Informationsplattform zerowastelifestyle.de, auf der sie Tipps für ein Leben mit möglichst wenig Müll gibt. 2016 hat sie ein Buch darüber veröffentlicht: „Ein Leben ohne Müll“, Tectum Verlag, 18 Euro. Onlineshop: www.zerowasteladen.de

Laguna: Die Auswahl ist noch überschaubar, aber vor allem beim Küchenbedarf lohnt sich ein Blick in den Shop. Das Angebot reicht vom wiederverwertbaren Bambus Besteck bis hin zur plastikfreien Frischhaltefolie aus Hanf, Bio-Baumwolle oder Bienenwachs. Originell: Für jede Bestellung hat sich Laguna verpflichtet, ein Kilo Müll aus der Natur aufzusammeln und korrekt zu entsorgen. Der Versand kostet 3,80 Euro für Großbriefe und 4,90 für Pakete. Onlineshop: www.laguna-onlineshop.de