EHG baut seinen Vorstand um

Der oberschwäbische Wohnmobilbauer Erwin Hymer baut seinen Vorstand um. Der für Einkauf und Entwicklung zuständige Vorstand Jörg Reithmeier verlängert seinen noch bis September 2019 laufenden Vertrag nicht und scheidet nach Unternehmensangaben nächstes Jahr aus.

Die Suche nach einem Nachfolger, der künftig zusätzlich das Ressort Produktion übernehmen soll, laufe. „Künftig werden wir im Vorstand einen Chief Operating Officer haben, der die ganze Wertschöpfungskette abbildet“, sagte Vorstandschef Martin Brandt der „Schwäbischen Zeitung“.

Neben Brandt, der zurzeit die Produktion verantwortet und sich zudem um die strategische Entwicklung, Kommunikation, Personal, Nordamerika und das United Kingdom kümmern, führen Finanzchef Stefan Junker und Vertriebsvorstand Jan de Haas Europas Marktführer bei Wohnmobilen und Wohnwagen.

„Jörg Reithmeier will aus persönlichen Gründen nicht verlängern, er will etwas anderes machen. Seine Entscheidung hat nichts mit dem Verkauf an Thor zu tun“, sagte Brandt. Die Eigentümerfamilie Hymer hatte die Erwin-Hymer-Gruppe, die in diesem Jahr einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro und einen opertiaven Gewinn von 300 Millionen Euro anstrebt, im September für 2,1 Milliarden Euro an den nordamerikanischen Marktführer Thor verkauft.