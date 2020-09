E-Mobilität oder Robotics: Wie das Anlegen mit Megatrends funktioniert

Sogenannte Reichsbürger, die der Bundesrepublik Deutschland ihre Existenzberechtigung absprechen und die an ein wie auch immer geartetes „Deutsches Reich“ glauben, sind derzeit in aller Munde. In Ulm haben Anhänger dieser kruden Weltsicht nun die Möglichkeit, Geld anzulegen.

Am Dienstag eröffnete die „Gemeinwohlkasse“ an prominenter Stelle eine Filiale. Strippenzieher hinter der „Bank“ ist ein bereits verurteilter Betrüger: Peter Fitzek, der sich selbst als „König von Deutschland“ bezeichnet.