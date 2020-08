Durchschnittliche Getreideernte in Baden-Württemberg

Nach dem Badeunfall am Mittwochnachmittag ist ein 70-jähriger Mann noch immer verschwunden. Die Polizei konnte die Unfallstelle mittlerweile zwar recht genau eingrenzen. Doch es gibt ein Problem: Das Gebiet ist groß.

„Wir haben jetzt ein Gebiet von eineinhalb auf einen Kilometer“, sagt Klaus Achtelstetter, Chef der Lindauer Wasserschutzpolizei, im Gespräch mit der LZ. „Das ist schon sehr großzügig.“ Irgendwo in diesem Bereich befindet sich, so die Vermutung der Polizei, der Körper des 70-jährigen Mannes, der bei einem Badeunfall am ...