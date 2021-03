Eine 43-jährige Frau aus dem Ellwanger Raum steckt sich mit dem Coronavirus an. In diesen Tagen eine Nachricht, die höchstens ein Schulterzucken hervorruft. Aber am 3. März 2020 ist es die Nachricht des Tages: Patient Null im Ostalbkreis, Sars-CoV-2 ist in der Region angekommen.

Mittlerweile ist die Frau eine von 9329 positiv Getesteten im Kreisgebiet, die Dunkelziffer liegt naturgemäß höher. Ein Jahr Corona im Ostalbkreis hat Spuren hinterlassen.