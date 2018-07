Drastische Einschnitte bei Quelle

Die durchweg defizitären 109 Quelle-Technik-Center sollen in Kürze geschlossen werden. Die Zahl der Quelle-Shops wird von 1450 auf rund 1000 reduziert. Die Beschäftigten reagierten geschockt.

Auch bei Karstadt stehen laut Görg schmerzhafte Einschnitte an. Bis zu 19 Warenhäuser müssten geschlossen werden. Das letzte Wort sei aber noch nicht gesprochen, sagte er. Für die Sanierung von Karstadt strebt Görg ein Insolvenzplanverfahren an. „Diese Operation wird Schmerzen bereiten“, erklärte er. Ziel sei es, so viele Warenhäuser wie möglich zu erhalten.

Personalanpassungen seien aber unumgänglich. Am wenigsten problematisch sei der Reiseveranstalter Thomas Cook. Dies sei ein funktionierendes Unternehmen. „Ich hoffe, dass es gelingt, Thomas Cook profitabel weiterzuentwickeln.“

„Ich halte alle Teile des Arcandor-Konzerns für überlebensfähig“, unterstrich Görg. Er strebt an, auch Primondo als Ganzes zu erhalten. Dazu gehören neben Quelle mehrere Spezialversender, Servicegesellschaften und Auslandsgesellschaften. Er sei verhalten optimistisch, einen Investor zu finden. Es gebe bereits sieben bis acht Interessensbekundungen. „Quelle hat eine langfristige Überlebenschance, wenn sich ein ordentlicher Investor findet“, sagte Görg. Bei Karstadt sei die Suche nach Investoren noch nicht so weit.

Die Einschnitte bei Quelle seien unvermeidlich. „Wir werden das Geschäft drastisch eindampfen müssen.“ Die Finanzierung sei über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens im September hinaus nicht gesichert. Es wäre ein großer Erfolg, wenn es gelänge, zwei Drittel der Arbeitsplätze zu erhalten, sagte Görg. Die „neue Quelle“ im Verbund der Primondo könne Universalversand und Spezialversender integrieren.

Der Nürnberger Verdi-Sekretär Johann Rösch sagte, bei den Quelle-Mitarbeitern herrsche tiefe Ohnmacht und eine große Verunsicherung, wer konkret betroffen sei. Die Entwicklung sei besonders dramatisch, weil Quelle eigentlich auf einem guten Weg gewesen sei und dieser Prozess durch die Insolvenz der Mutter Arcandor nun abrupt unterbrochen wurde.