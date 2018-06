dpa-Nachrichtenüberblick Wirtschaft

Bahn kann mit Vermittlungsvorschlag Streik nicht verkürzen

Berlin/Köln (dpa) - Auch nach einem neuen Vorschlag der Bahn will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihren Streik fortsetzen. Es gebe nach jetzigem Stand keinen Grund, den bis Sonntag geplanten bundesweiten Ausstand abzubrechen, sagte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky am Mittwoch in Köln. Er sprach von einem „PR-Gag“ der Bahn. Bahnchef Rüdiger Grube hatte Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) als unabhängigen Vermittler in dem Tarifstreit vorgeschlagen. Die GDL werde sich mit der Prüfung dieses Angebots Zeit lassen, entgegnete Weselsky. Die bei der GDL organisierten Lokführer bestreiken seit Montag den bundesweiten Bahnverkehr. Der Logistik-Fachverband BME warnte vor einer steigenden Gefahr von Produktionsausfällen, weil den Betrieben wegen des eine Woche langen Ausstandes der Nachschub fehle.

Börsenstart von Windeln.de geht daneben

Frankfurt/München (dpa) - Der Onlinehändler Windeln.de hat am Mittwoch ein schwaches Börsendebüt hingelegt. Nach dem Handelsstart rutschte der Aktienkurs zeitweise um mehr als 11 Prozent unter den Ausgabepreis von 18,50 Euro. Im weiteren Verlauf berappelte sich der Kurs zwar etwas, konnte die Marke von 17 Euro bis zum Mittag aber nicht mehr überwinden. Vermutlich hat sich das Unternehmen aus Grünwald bei München nicht den besten Zeitpunkt für den Gang aufs Börsenparkett ausgesucht: Der gesamte deutsche Aktienmarkt schwächelt seit kurzem etwas - nach einem Rekordlauf in den vergangenen Monaten. Das Unternehmen ist neben Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in China aktiv und war rasant gewachsen: Allein in den vergangenen drei Jahren kletterte der Umsatz von gut 21 Millionen Euro 2012 auf zuletzt mehr als 101 Millionen Euro. Unter dem Strich stand allerdings ein Verlust von fast zehn Millionen Euro.

Schwacher Euro, hohe Nachfrage: BMW wächst kräftig

München (dpa) - Der Autobauer BMW eilt von Rekord zu Rekord. Im ersten Quartal legte der Audi- und Daimler-Konkurrent bei Absatz, Umsatz und operativem Gewinn kräftig zu. Neben einer hohen Nachfrage und einem starken Wachstum in den wichtigsten Regionen wie China, Westeuropa und den USA profitierten die Münchner auch vom schwachen Euro. Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten des Jahres um 15 Prozent auf 20,9 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Vor Zinsen und Steuern stieg der Gewinn um ein Fünftel auf 2,52 Milliarden Euro. Wegen Kosten aus der Absicherung gegen Preisschwankungen beim Einkauf von Rohstoffen fiel der Anstieg beim Überschuss allerdings weniger stark aus. Unter dem Strich blieben im ersten Quartal mit 1,52 Milliarden Euro vier Prozent mehr als vor einem Jahr übrig.

Brüssel will Digital-Wirtschaft anschieben

Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission bläst zur Aufholjagd in der Internet-Wirtschaft. Dabei will sie insbesondere Online-Käufe auch über Grenzen hinweg erleichtern, Nutzerrechte im Internet stärken und digitale Geschäfte ankurbeln. Ein entsprechendes Strategiepapier zum „Digitalen Binnenmarkt“ präsentierten der zuständige Vizepräsident der EU-Behörde Andrus Ansip und der EU-Kommissar für Digitalwirtschaft Günther Oettinger am Mittwoch in Brüssel. Insgesamt 16 Initiativen wollen sie bis Ende 2016 anstoßen. Der Gedanke hinter den Plänen: Wenn die digitale Wirtschaft reibungslos über Grenzen hinweg funktioniert, kann sie besser wachsen und der internationalen Konkurrenz standhalten.

Glänzendes Abschlusszeugnis für langjährigen Allianz-Chef Diekmann

München (dpa) - Aufsichtsrat und Aktionäre der Allianz haben dem langjährigen Vorstandschef Michael Diekmann an seinem letzten Arbeitstag ein glänzendes Abschlusszeugnis ausgestellt. Diekmanns Bilanz nach zwölf Jahren an der Spitze sei hervorragend, sagte Aufsichtsratschef Helmut Perlet am Mittwoch bei der Hauptversammlung in München. „Sie übergeben dieses Unternehmen in einer ausgezeichneten Verfassung.“ Ein Sprecher der Fondsgesellschaft Union Investment bescheinigte Diekmann eine außerordentliche Leistung und nannte ihn einen „Garanten für Verlässlichkeit“. Am Donnerstag übernimmt Nachfolger Oliver Bäte die Führung des größten Versicherungskonzerns Europas. Die Allianz hatte den Führungswechsel bereits im vergangenen Jahr angekündigt.

Chinas Schattenbanken: Riskante Internetkredite auf Allzeithoch

Peking (dpa) - Abseits von Chinas streng reguliertem Bankensektor hat das Geschäft mit Privatkrediten über das Internet einen neuen Rekord erreicht. Die Zahl der sogenannten Peer-to-Peer-Kredite stieg im April im Jahresvergleich um fast 300 Prozent auf 55 Milliarden Yuan (7,9 Milliarden Euro), wie aus einem am Mittwoch von Staatszeitungen gedruckten Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua hervorgeht. Chinas Bankensektor ist von Staatsbanken dominiert. Sie sind verlässliche Geldgeber für Chinas mächtige Staatskonzerne, aber vergeben nur wenige Kredite an Mittelständler und Privatpersonen. Daher hat sich ein riesiger Markt von Staatenbanken entwickelt, die außerhalb staatlicher Regularien reiche Investoren mit Kreditnehmern zusammenbringen.

Athen will fällige Zahlung an IWF heute pünktlich leisten

Athen (dpa) - Trotz Geldnot wird Griechenland nach Aussagen der Regierung in Athen am Mittwoch fristgemäß 200 Millionen Euro Zinsen an den Internationalen Währungsfonds (IWF) zahlen. Wie der stellvertretende Finanzminister Dimitris Mardas im griechischen Fernsehen „Mega“ sagte, wird die Zahlung heute erfolgen. Schwieriger wird dagegen nach Angaben aus Regierungskreisen die Schulden-Tilgung an den IWF in Höhe von gut 756 Millionen Euro, die am 12. Mai fällig sei. Die Regierung in Athen will diese Zahlung mit Geldern von Rentenkassen entrichten. Vergangene Woche hatte Athen fast alle staatlichen Institutionen gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Geldeinlagen der Zentralbank zu überweisen, damit die Regierung ihren Verpflichtungen nachkommen kann. Athen muss zudem im Mai zweimal Schuldtitel über 1,4 Milliarden Euro mit einer drei und einer sechsmonatigen Laufzeit neu finanzieren.

Daimler lässt selbstfahrenden Lkw auf US-Highway fahren

Las Vegas (dpa) - Der deutsche Autobauer Daimler schickt erstmals einen selbstfahrenden Lastwagen in den öffentlichen Straßenverkehr. Der zur US-Tochter Daimler Trucks North America gehörende Lkw-Hersteller Freightliner stellte am Dienstag in Las Vegas einen Laster mit Autopilot im Praxistest auf der Straße vor. Die Zulassung sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Serienreife, sagte Daimlers Nutzfahrzeugvorstand Wolfgang Bernhard. Der US-Bundesstaat Nevada hat zwei Lastwagen von Daimler für den Betrieb im Straßenverkehr zugelassen. Nevada unterscheide nicht, ob autonome Fahrzeuge zu Testzwecken oder regulär eingesetzt würden, sagte ein Daimler-Sprecherin. Die erste Fahrt legte der Freightliner auf dem US-Highway 15 in Las Vegas zurück.

Dax schleppt sich voran

Frankfurt/Main (dpa) - Dem Dax gelingt zur Wochenmitte keine klare Erholung von seinem Kursrutsch einen Tag zuvor. Zuletzt lag der deutsche Leitindex noch mit 0,28 Prozent im Plus bei 11 358,95 Punkten. Der Index der mittelgroßen Werte MDax trat am Mittwoch bei 20 137,35 Punkten nahezu auf der Stelle. Der TecDax für Technologiewerte kletterte derweil um 0,34 Prozent auf 1601,53 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte gut ein halbes Prozent zu. Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 0,34 auf 0,42 Prozent. Der Euro erholte sich: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1230 (Dienstag: 1,1117) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8905 (0,8995) Euro.