DIHK rechnet im neuen Jahr mit weniger zusätzlichen Jobs

Von Schwäbische Zeitung

In einem Wohnhaus in Hardt im Kreis Rottweil hat die Polizei am Sonntagabend zwei Leichen entdeckt. Das Polizeipräsidium Tuttlingen bestätigte auf Nachfrage von schwäbische.de den Fund, ohne jedoch nähere Angaben machen zu können. Gegen 18 Uhr sind die Beamten an den Tatort gerufen worden.

Die Staatsanwaltschaft hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Nähere Informationen über die Identität der beiden Toten sowie die mögliche Todesursache machte die Polizei nicht.