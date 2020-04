DIHK fordert zweites Corona-Paket

Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei hat am Wochenende Kontrollen zum Infektionsschutz gemacht. In Eberhardzell löste sie eine Ansammlung mit 18 Menschen auf.

Am Freitagabend waren, so die Pressemitteilung der Polizei, in einem Eberhardzeller Gebäude zwei Familien aus anderen Landkreisen zu Gast. Die Gastfamilien hätten sich unwissend gezeigt, berichtet die Polizei. Die Beamten erhoben die Personalien für die Strafanzeigen und verwiesen die Gäste des Hauses.

Das Polizeipräsidium Ulm hatte für die Kontrollen Verstärkung durch Beamte des ...