Digitale Revolution zwingt Firmen zur Kreativität

Managementberater Franz Bailom brachte die Herausforderung auf den Punkt, der sich derzeit viele Unternehmen stellen müssen. „Der Markt fordert immer höhere Qualitäten und lässt keine Preissteigerungen zu.“ Ein Problem, das Autozulieferer und Flugzeugausrüster ebenso trifft wie Maschinenbauer und Handyhersteller.

Wie können Unternehmen überhaupt noch wachsen? Welche Methoden tragen dazu bei, den Einfallsreichtum der Mitarbeiter zu wecken und die Wünsche der Kunden zu erkennen? Diesen Fragen widmete sich am Dienstag und Mittwoch in Friedrichshafen das Symposium „Wachstum durch Differenzierung. Besser? Anders? Besser ganz anders?“. Veranstalter waren die Strategieberatung IMP mit Sitz in Innsbruck und das Ravensburger Unternehmen Schwäbisch Media, zu dem auch die „Schwäbische Zeitung“ gehört.

Am Anfang steht der Zweifel, stellte Bailom fest. „Immer mehr Unternehmen sind gefordert, ihre Geschäftsmodelle infrage zu stellen.“ Oder anders gesagt: Die digitale Revolution zwingt sie dazu. „Es ist eine Revolution, größer als die Erfindung der Dampfmaschine“, rief Bailom den 150 Besuchern zu.

Die Vernetzung der Produktionstechnik in intelligenten Fabriken gilt als vierte industrielle Revolution, dafür hat sich der Begriff „Industrie 4.0“ eingebürgert. Es geht darum, Maschinen zu vernetzen und die dabei gewonnenen Daten auszuwerten und zu nutzen. Das zwingt Firmen dazu, sich zu verändern.

Der Braunschweiger Hirnforscher und Biologe Martin Korte plädierte für einen stetigen Wandel. „Die Evolution ist immer offen für Neues.“ Innovation dürfe allerdings nicht allein den Strategieabteilungen in den Unternehmen überlassen werden. Kunden und Mitarbeiter müssten einbezogen werden. Fraunhofer-Forscher Wilhelm Sihn aus Wien riet den Zuhörern, ihre Zeit nicht länger mit Grundsatzdiskussionen über Industrie 4.0 zu verbringen. „Das Thema ist durch und es ist relevant.“ Daten seien das „Öl der Zukunft“. IBM-Forscher Martin Welsch stellte fest: „Die IT hat sich eingewebt ins Leben.“ Die größte Herausforderung für Unternehmen sei der „Kulturwandel im Kopf“.

Das bestätigte auch Olaf Kieser, Vorstandsdirektor der Energie Steiermark AG. Die Firmen der Energiebranche seien lange Zeit reich, satt und arrogant gewesen. Nun müssten sie Kooperationen mit anderen Unternehmen und Branchen eingehen, um zu bestehen.