Dieselskandal: Neue Vorwürfe gegen Daimler

Keine Atempause in Sachen Abgasmanipulation für Daimler-Chef Dieter Zetsche. Er muss am Montag zum zweiten Mal nach Berlin zu Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Der hat den Manager nach ihrem ersten Treffen vor zwei Wochen erneut ins Ministerium nach Berlin zitiert. Es geht wieder um Vorwürfe zur Abgasmanipulation bei dem Stuttgarter Autobauer – und die mehren sich.

Inzwischen soll das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) fünf illegale Software-Funktionen bei Daimler gefunden haben, wie die Zeitung „Bild am Sonntag“ berichtet. Dem Bericht zufolge werden bei Euro-6-Dieselmotoren Abgaswerte manipuliert, indem sich die Abgasreinigung abschaltet, nachdem der Motor 17,6 Gramm Stickoxide ausgestoßen hat. Eine weitere Funktion bewirke, dass die Motorsteuerung nach einer gewissen Zeit in den schmutzigen Abgas-Modus wechselt – bei älteren Modellen nach 1200 Sekunden (20 Minuten), bei neueren nach 2000 Sekunden (33,33 Minuten).

Bereit vor Gericht zu gehen

Kurz vor dem ersten Rapport von Zetsche bei Scheuer hatte das KBA Daimler vorgeworfen, die Dieselabgasreinigung beim Kleintransporter Mercedes-Benz Vito manipuliert zu haben. Damals war unklar, ob sich die fraglichen Programmierungen auch in anderen Fahrzeugen des Herstellers finden – und wenn ja, in wie vielen. Das KBA hatte für 6300 Vito-Transporter von Mercedes einen Rückruf angeordnet. Daimler wollte den Vorwurf der illegalen Abschalteinrichtung nicht hinnehmen und hatte Widerspruch eingelegt und in letzter Konsequenz eine rechtliche Auseinandersetzung auch nicht ausgeschlossen.

Sollten die Ergebnisse des KBA zutreffen, wird es allerdings eng für den Daimler-Chef, der im September 2015 verkündete: „Bei uns wird nicht manipuliert.“ Dagegen geht man beim KBA davon aus, so die „Bild am Sonntag“ weiter, dass die Betrugsfunktionen in dieselangetriebenen Mercedes-Modellen, die der Abgasnorm Euro 6 entsprechen, weit verbreitet seien. Bis zu einer Millionen Fahrzeuge allein in Deutschland sollen betroffen sein.

Geheime Abgastests

Zudem, so heißt es weiter, soll es bei Daimler bereits 2015 geheime Abgastests gegeben haben. Diese habe der Stuttgarter Autobauer kurz nach dem Bekanntwerden des Dieselskandals beim Wolfsburger Konkurrenten Volkswagen veranlasst - unter dem Decknamen „Projekt HL“. Wobei die beiden Buchstaben für die Antwaltskanzlei Hogen Lovells, stehen sollen.

Bei diesen Tests sollte bei etlichen Motorvarianten geprüft werden, was passiert, wenn bestimmte Funktionen der Software abgeschaltet werden. Die Rollen und Straßenteste sollen dabei „verheerende Ergebnisse“ geliefert haben. Die Testreihe hat Daimler zwar bestätigt, heißt es weiter, die Ergebnisse aber nicht weiter kommentiert, sie seien für den internen Gebrauch bestimmt gewesen und auch nie einer Behörde gegeben worden.

Wann genau sich Zetsche und Scheuer treffen, ist auch diesmal unklar. Klar ist, dass Scheuer ernst macht, Anfang Juni hatte er im „Spiegel“ Daimler bereits mit einer Milliardenstrafe gedroht.

Stilllegung von 15 000 VWs und Audis droht

Knapp 15 000 Besitzern von VW- und Audi-Dieseln mit Abgasmanipulation droht in den nächsten Wochen die Stilllegung ihrer Fahrzeuge, wenn sie die illegale Motorsoftware nicht in der Werkstatt durch die neue legale Version ersetzen lassen. Die Kfz-Zulassungsstellen haben deutschlandweit Briefe mit der Aufforderung verschickt, ihre Fahrzeuge nachrüsten zu lassen. Denn es endet die 18-Monats-Frist für den verbindlichen Rückruf der Fahrzeuge, in deren Motoren die verbotene Abschaltung der Abgasreinigung eingebaut war.

Betroffen sind VW- und Audi-Modelle der Baujahre 2009 bis 2014 mit dem „EA 189“-Dieselmotor mit illegaler Abschaltvorrichtung für die Abgasreinigung. Anfang Juni waren laut dem Ministerium 95 Prozent dieser Autos bereits umgerüstet. „In rund 0,6 Prozent der Fälle (Stand Ende Mai) hat das Kraftfahrt-Bundesamt Zulassungsbehörden informiert, weil betroffene Fahrzeughalter innerhalb des 18-monatigen Rückrufzeitraums trotz mehrfacher Aufforderung nicht an dem verpflichtenden Rückruf teilnahmen“, heißt es im Ministerium. 0,6 Prozent entsprechen einer Zahl von 14 760 der insgesamt 2,46 Millionen Autos. Erste Stilllegungen hat es bereits gegeben – unter anderem in Hamburg, München und Sachsen-Anhalt.

Audi und BMW zu Rabatten bei Dieseln gezwungen

Auf dem deutschen Automarkt stehen die Oberklasse-Hersteller Audi und BMW einer Analyse zufolge unter steigendem Rabattdruck. Sie versuchten mit höheren Preisnachlässen insbesondere ihre Dieselmodelle an die Kunden zu bringen, lautet das zentrale Ergebnis der am Samstag veröffentlichten Mai-Rabattstudie des CAR-Centers an der Universität Duisburg-Essen. Vor allem die Zahl der Eigenzulassungen sei in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen und bewege sich über dem Marktschnitt von knapp 29 Prozent sämtlicher Zulassungen, erklärte Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer. Laut den Erhebungen wurden 36,9 Prozent der neuen Audis und 33,3 Prozent der BMWs auf Rechnung des jeweiligen Herstellers oder seiner Händler kurzfristig zugelassen. Üblicherweise werden solche Autos umgehend mit höheren Nachlässen an Privatkunden abgegeben. Offen beworbene Rabatte waren weiterhin bei Ford und Fiat am höchsten, wenn der Kunde ein älteres Dieselfahrzeug eintauscht. Die einstigen Rabattkönige von Opel strichen hingegen die Diesel-Eintauschprämien zusammen und beschränkten sie auf einige wenige Modelle. Unter dem neuen Mutterkonzern PSA hat die Marke angekündigt, stärker auf die Rentabilität ihrer Verkäufe zu achten.