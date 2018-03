Dieselfahrverbot: Experte plädiert für blaue Plakette

Sollte das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag Fahrverbote für Dieselautos genehmigen, wäre die blaue Plakette für Fahrzeuge, die die Abgasbestimmungen erfüllen, die einzige Möglichkeit, um Verbote effektiv durchzusetzen. Daran lässt Willi Diez, Chef des Instituts für Automobilwirtschaft der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen keinen Zweifel. Benjamin Wagener hat sich mit dem 64-Jährigen über die Folgen einer solchen Entscheidung für die Automobilindustrie, die Zukunft des Dieselmotors und über die Tatsache unterhalten, warum die Fahrer von Geländelimousinen (Sport Utility Vehicle – SUV) ein schlechtes Gewissen haben sollten.

Herr Diez, das Bundesverwaltungsgericht entscheidet am Donnerstag, ob Fahrverbote für Dieselfahrzeuge zulässig sind. Sollte es zu einem Verbot kommen, werden Kunden in Zukunft noch Dieselautos kaufen?

Es wird auch weiterhin Kunden geben, die Dieselautos wollen, weil gerade bei großen und schweren SUVs der Diesel weiterhin Sinn macht. Ich denke, die Industrie hat nun begriffen, um was es da geht: Sie muss die Technologien, die verfügbar sind, auch wirklich in die Fahrzeuge einbauen.

Das heißt, es gibt Techniken, die die Abgase von Dieselfahrzeugen zuverlässig von Stickoxiden reinigen?

Ja, wir können einen Dieselmotor was die Emissionsbestandteile anbelangt so sauber machen wie einen Benziner. Überdies hat der Diesel dann noch den Kohlendioxidvorteil. Insofern ist der Dieselmotor vom Grundsatz her nach wie vor ein technisch sehr interessantes Aggregat. Aber man muss eben die Systeme zur Abgasreinigung, die man hat, auch einsetzen. Und sie müssen funktionieren – nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch im Echtbetrieb.

Warum hat der Dieselmotor gegenüber einem Benziner einen Kohlendioxidvorteil?

Diesel hat einen höheren Wirkungsgrad, dadurch brauche ich weniger Kraftstoff – und die Kohlendioxid-Emission korreliert direkt mit dem Kraftstoffverbrauch. Die höhere Effizienz gründet sich im Wesentlichen auf den höheren Verdichtungsdruck im Aggregat sowie den höheren Energiegehalt von Dieselkraftstoff. Natürlich haben wir auch bei den Benzinern durch die Direkteinspritzung die Entwicklung, dass die Effizienz größer wird – aber Benziner werden nie den Wirkungsgrad erreichen, den ein Diesel hat.

Wenn man mit technischen Systemen Dieselautos so sauber machen kann wie Benziner, ist es möglich, die Abgastechnik nachträglich einzubauen?

Das ist eine schwierige Frage. Es gibt völlig konträre Auffassungen, und ich kann die Hardwarelösungen nicht auf Prüfständen beurteilen. Daimler-Chef Dieter Zetsche hat die Frage gerade auf der Bilanzpressekonferenz erst wieder verneint. Er geht davon aus, dass bei einer nachträglichen Hardwarelösung der Kraftstoffverbrauch steigt und die Leistung des Motors geringer wird.

Hat Dieter Zetsche recht?

Ich gehe davon aus, dass er gute Gründe für seine Auffassung hat. Und ich glaube, dass eine Lösung, die im Nachhinein zu Lasten des Verbrauchers gehen würde, nicht sinnvoll ist – egal wer das am Ende bezahlt. Der Kunde will, dass das Auto so funktioniert, wie er es gekauft hat.

Das baden-württembergische Verkehrsministerium hat mit dem ADAC zusammen eine Studie vorgestellt, die zeigen soll, dass die Nachrüstung technisch möglich ist.

Da steht Meinung gegen Meinung. Ich kann da nicht den Schiedsrichter spielen, da ich die Studie des ADAC noch nicht kenne.

Gesetzt den Fall, Dieter Zetsche hat recht, was sollen die Kunden machen, die Dieselautos ohne die neueste Abgasreinigungstechnik gekauft haben?

Viele Kunden nutzen die Umtauschprämien und tauschen bei den Händlern ihre ihre alten Dieselautos gegen neue um. Eine gewisse Verbesserung bringt auch das Software-Update, das die Hersteller ja kostenlos anbieten. Am Ende bleibt es jedem Kunden unbenommen, zu klagen.

Warum sträuben sich die Autokonzerne so gegen die technische Nachrüstung? Man hat das Gefühl, die Konzerne prüfen diese Möglichkeit gar nicht ernsthaft.

Es sind die Kosten, die da die Hauptrolle spielen. Man muss sehen, dass ein nachträglicher Eingriff in ein Fahrzeug immer mit hohem Aufwand verbunden ist. Das wird oft unterschätzt. Und gerade der Antriebsstrang ist ein hochkomplexes System. Da geht es nicht nur um den Motor, sondern auch um die Getriebeabstimmung. Daher besteht die Gefahr, dass man auch Fehler in das Auto hineinbaut. Das Risiko ist groß, dass das Gesamtsystem am Ende nicht richtig funktioniert.

Im vergangenen Jahr sind die Dieselverkaufszahlen runtergegangen, der Anteil der Benziner steigt. Was bedeutet diese Entwicklung für die Kohlendioxidwerte in der Flottenbilanz der Autokonzerne?

Man hat klar gesehen, der Ausstoß von Kohlendioxid steigt. Die durchschnittlichen Emissionen von Kohlendioxid der im Jahr 2017 verkauften Autos waren höher als im Vorjahr – und das in einer Situation, in der wir ja eigentlich Kohlendioxidemissionen reduzieren wollen. Das ist eine direkte Folge davon, dass der Dieselanteil bei den verkauften Autos zurückgegangen ist. Die Folge ist, dass es für die Hersteller deutlich schwieriger wird, die für 2020/21 geltenden Grenzwerte zu erfüllen.

Wie reagieren die Hersteller?

Dieter Zetsche hat schon gewarnt, dass er nicht sicher ist, ob Daimler die Grenzwerte unter diesen Umständen erfüllen kann. BMW ist ein bisschen mutiger, Volkswagen wird es schaffen, weil der Konzern eine viel breitere Produktpalette mit vielen kleineren Modellen hat. Die positive Seite ist: Die Notwendigkeit, mehr Elektroautos zu verkaufen, wird zwingender. Es ist klar: Um den Anstieg der Kohlendioxidemissionen in den Flotten zu kompensieren, muss ich mehr Elektrofahrzeuge verkaufen.

Sind die Kohlendioxidgrenzwerte einzuhalten ohne Dieselautos?

Ja, wenn ich entsprechend mehr Elektrofahrzeuge verkaufe.

Die Autohersteller sprechen immer von der Zukunftsfähigkeit des Diesel? Wie zukunftsfähig ist er denn nun?

Der Diesel wird weiter an Bedeutung verlieren, egal, wie das Urteil am Donnerstag ausgeht. Der Motor ist so stark angeschlagen, er hat so ein großes Imageproblem bekommen, dass viele Kunden dieses Aggregat einfach nicht mehr haben wollen, obwohl ein Diesel so sauber wie ein Benziner sein kann.

Werden die Strafzahlungen, die die EU-Kommission den Herstellern für den Fall angedroht hat, dass sie die Kohlendioxidgrenzwerte nicht erfüllen, den Konzernen wehtun?

Ja. Wenn die EU-Kommission einmal bestraft, dann bestraft sie gleich richtig. Deshalb werden die Hersteller das Geld, das sie womöglich als Strafzahlung zu leisten hätten, dafür ausgeben, um die Elektroautos billiger zu machen, um so die Flottengrenzwerte insgesamt zu erreichen. Bevor ich 100 Millionen Euro nach Brüssel zahle, stecke ich lieber 100 Millionen Euro als Verkaufshilfe in mein Vertriebsprogramm für Elektroautos.

Ist der Kunde nicht auch ein wenig Schuld an der Entwicklung – er will doch die dicken, schweren SUVs. Die Verkaufszahlen für die Straßenbrummer, die nur mit Diesel halbwegs ökologisch betrieben werden können, steigen von Jahr zu Jahr.

Das stimmt. Dass wir die Kohlendioxidemissionen im Straßenverkehr in Deutschland nicht richtig senken können, ist dieser Tatsache ganz wesentlich geschuldet. Gar keine Frage. SUVs und auch Allradfahrzeuge brauchen im Durchschnitt wesentlich mehr Kraftstoff. Der Trend bei den Verkaufszahlen ist kontraproduktiv zu den Bestrebungen, den Schadstoffaustausch zu senken.

Könnte die Dieseldebatte und ein mögliches Fahrverbot einen Trend hin zu kleineren, leichteren und sparsameren Autos auslösen?

Wir haben bereits einen gewissen Trend zu kleineren, kompakteren Fahrzeugen. Der Markt entwickelt sich ein wenig in Extremen, die SUVs auf der einen, sparsamere Autos auf der anderen Seite. Auch dort haben wir gute Wachstumsraten, was damit zusammenhängt, dass viele Hersteller auch im Kleinwagenbereich attraktive Konzepte anbieten. Klein ist nicht mehr primitiv und unsicher, sondern kleine Autos sind sehr hochwertige Fahrzeuge geworden.

Funktioniert das SUV-Konzept mit Benzinmotoren?

In dem Moment, in dem ich einen SUV ohne Dieselmotor haben will, habe ich ein Problem. Der Verbrauch eines großen SUVs mit Benzinmotor ist um drei bis vier Liter höher als bei einem vergleichbaren SUV mit Dieselmotor – und dann werde einige Leute nachdenken und sich fragen, ob sie wirklich einen SUV brauchen. Mancher Kunde wird in einen Gewissens- und Zielkonflikt kommen.

Ist die steuerliche Förderung des Diesel noch zeitgemäß?

Es gibt das Thema Vertrauensschutz. Viele Leute haben einen Diesel gekauft und damit geplant, dass der Steuervorteil erhalten bleibt. Wenn man den nun abschaffen will, kann man das tun, man sollte den Kunden aber eine Übergangsfrist von sieben bis acht Jahren einräumen. Und wir haben das Thema Lkw: Wenn man den Dieselkraftstoff teurer macht, stellt sich die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit des Logistik- und Lkw-Standorts Deutschland.

Warum hat man Dieselfahrzeuge steuerlich gefördert?

Man wollte Fahrzeuge fördern, die weniger verbrauchen. Damals stand das Thema Verbrauch noch sehr im Vordergrund. Aber da Verbrauch und Kohlendioxidausstoß korrelieren, ergab sich auch der Vorteil beim Abgasausstoß. Zudem hatte man die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Speditionen im Blick.

Wenn das Gericht Fahrverbote zulässt, wie können die durchgesetzt werden?

Dann ist aus meiner Sicht die blaue Plakette unausweichlich. Nachdem CSU-Politiker Alexander Dobrindt, der diese Lösung über Jahre verhindert hat, künftig nicht mehr Bundesverkehrsminister sein wird, sind die Chancen vielleicht auch da, dass diese Lösung, die ich für sinnvoll und notwendig halte, auch kommt. Ohne blaue Plakette kann keiner die Fahrverbote kontrollieren.

