Diesel-Razzia wegen Betrugsverdachts bei Opel

Von Schwäbische Zeitung

Ein mit rund 100 Personen besetzter Interregioexpress ist am Bahnübergang Sipplingen mit einem Sattelzug kollidiert.

Nach Eingang der ersten Notrufe um kurz vor 8 Uhr alarmierte die Intergrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Sanitätskräften.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Unglücksort stellte sich heraus, dass der mit rund 100 Personen besetzte Interregioexpress 3040, der die Strecke von Überlingen in Richtung Radolfzell befuhr, am Bahnübergang Sipplingen ...