Die zweite Freilassung des Gustl Mollath

Wäre Gustl Mollath aus Nürnberg nicht schon vor einigen Wochen aufgrund eines Beschlusses des Oberlandesgerichts (OLG) Nürnberg aus der Psychiatrie in Bayreuth entlassen worden, spätestens jetzt müsste man ihn auf freien Fuß setzen: Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe hat Mollaths Verfassungsbeschwerde stattgegeben und Entscheidungen des Landgerichts (LG) Bamberg sowie des OLG Bamberg aus dem Jahr 2011 aufgehoben. Die Beschlüsse dieser Gerichte verstoßen nach Auffassung der Richter des zweiten Senats des BVerfG gegen das Grundrecht auf Freiheit sowie gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.

Im Juni 2011 hatte das LG Bayreuth die Fortdauer der zwangsweisen Unterbringung Mollaths in der Psychiatrie angeordnet, da zu erwarten sei, dass er in Freiheit erneut rechtswidrige Taten begehen werde. Zwei Monate später bestätigte das OLG Bamberg die Fortdauer der Unterbringung. Zu diesem Zeitpunkt saß Mollath aufgrund der Einweisung durch das LG Nürnberg-Fürth bereits fünf Jahre in der geschlossenen Anstalt. Er war vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Sachbeschädigung zwar frei gesprochen worden, wurde aber als gemeingefährlich in die Psychiatrie eingewiesen.

Oberflächlich abgehandelt

Im Verhältnis zu dem schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte hätten die oberfränkischen Gerichte den Fall zu oberflächlich und pauschal abgehandelt, so die Begründung der BVerfG-Entscheidung. Weder hätten die Gerichte genauer beschrieben, welche konkreten Gefahren von einem freigelassenen Mollath ausgehen könnten noch seien erkennbar entlastende Umstände in die Entscheidungen von Bayreuth und Bamberg eingeflossen.

Insgesamt beanstandet Karlsruhe, dass die Gerichte sich zu sehr auf die Ausführungen des Sachverständigen verlassen hätten. Geboten gewesen wäre aber eine „eigenständige Prognoseentscheidung“ der Gerichte. Grundsätzlich müssten die Gerichte umso sorgfältiger vorgehen, je länger der Eingriff in die Freiheitsrechte des Betroffenen bereits andauere. Die bayerische Justizministerin Beate Merk (CSU) sagte: Es sei wichtig, dass das höchste Gericht jetzt Klarheit über die Anforderungen an Entscheidungen bei einem lange währenden Freiheitsentzug geschaffen hat. „Das schafft ein Stück Rechtsklarheit und gibt unseren Gerichten Orientierung.“ Gleichwohl entlud sich über der Justizministerin ein Sturm der Kritik. Merk habe stets geleugnet, was jetzt bestätigt wurde, nämlich dass Mollath massiv in seinen Rechten verletzt worden sei, erklärte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Martin Runge. Von einer „Klatsche für die bayerische Justizministerin" sprach der stellvertretende Vorsitzende der Freien Wähler Florian Streibl. SPD-Vizefraktions-chefin Inge Aures warf Merk vor, gegen die Verfassung verstoßen und die „Freiheitsrechte eines Bürgers mit Füßen getreten“ zu haben.

