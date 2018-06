Die Zeit nach dem schwarzen Gold

Wann die letzte Kohlegrube geflutet und das letzte Braunkohlekraftwerk abgeschaltet wird, ist noch offen. Dass es geschehen wird, dagegen sicher. Frühzeitig wollen betroffenen Landesregierungen und die betroffenen Kommunen nun den neuerlichen Strukturwandel einläuten. Denn spätestens in 20 Jahren wird es wohl endgültig vorbei sein mit der Braunkohlenutzung. „Die Firmen müssen neue Produkte entwickeln und international neue Märkte erschließen“, sagt Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber. Wie das gelingen kann, hat das Unternehmen Emics Electrics aus Lübbenau im Spreewald vorgemacht. 1990 als Ausgründung eines Kraftwerks entstanden sichert die Elektronik des Unternehmens heute nicht mehr nur die Turbinen, sondern auch Achterbahnen oder Loopings im Europapark Rust in Baden-Württemberg. Solche Beispiele machen Wirtschaftsforscher für den Strukturwandel Hoffnung.

Die Lausitzer sind die vom Ende des Kohlezeitalters am stärksten betroffene Region. Sie haben nach der Wende 1990 bereits tiefe Einschnitte erleben müssen. Die Zahl der Bergleute ging seither von 80 000 auf nur noch 8000 zurück. 200 000 Menschen wanderten aus der Region ab. Die Furcht vor einem schnellen Kohleausstieg ist mit Blick auf die Vergangenheit daher verständlich. „Insbesondere ältere und weniger gut ausgebildete Braunkohlebeschäftigte haben nur schwer Stellen in anderen Branchen gefunden“, lautet das Fazit einer Verbleibsstudie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Wenn es mal klappte, war die Bezahlung im neuen Job in der Regel deutlich schlechter als in der Kohleindustrie.

Zwei Entwicklungen federn die schmerzlichen Einschnitte des neuerlichen Strukturwandels ab. „Aufgrund des Fachkräftemangels wird es genügend Beschäftigungsmöglichkeiten geben“, versichert der Ökonom Heiner Röhl vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Sein Kollege Luke Haywood vom Mercator Research Institute bestätigt diese Einschätzung: „Sie haben Qualifikationen, die auch in anderen Branchen gefragt sind.“ Der zweite Trend ist die Alterung der Lausitzer. Viele scheiden aus dem Erwerbsleben aus, bis der letzte Tagebau geschlossen wird. Insgesamt schätzt die Landesregierung die Zahl der Betroffenen mehr als 20 000. Das ist im Vergleich zum ersten großen Kahlschlag eine überschaubare Größenordnung.

Fehler der Vergangenheit wollen die Beteiligten vermeiden. Dazu gehört zum Beispiel der Traum von blühenden Landschaften durch die Solarindustrie, deren Ansiedlung in Ostdeutschland in den 90er-Jahren massiv gefördert wurde. Zunächst enstanden daraufhin auch Tausende Arbeitsplätze. Doch die sinkende Förderung für Solaranlagen, vor allem jedoch die Billigkonkurrenz aus China hat die Anfangserfolge schnell wieder zunichte gemacht. Stattdessen setzt die Politik auf den Ausbau der eigenen Stärken. An die Stelle der Braunkohle soll die Windkraft rücken, statt lokale Märkte zu bedienen, wird die Internationalisierung der Energiedienstleistungen gefördert. Zur Unterstützung fordert Brandenburgs Ministerpräsident Bundeshilfen in Milliardenhöhe. Angesichts des langen Zeitraums ist diese Forderung fast bescheiden.