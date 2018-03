Die Wohnung im bayerischen Wunsiedel im Fichtelgebirge ist traumhaft billig. Die Kaltmiete: 4,24 Euro pro Quadratmeter. Das ist nichts im Vergleich zu den üblichen Preisen von 15,52 Euro, die man zahlt, wenn man derzeit in München einen Mietvertrag unterschreibt. Die bayerische Metropole markiert den bundesweiten Preisrekord auf der einen Seite, die kleine Stadt im Oberfränkischen den auf der anderen.

Deutschland zerfällt für Mieter in zwei Welten, aber auch für Wohnungskäufer. Das zeigt die Analyse der Wohnungs- und Immobilienmärkte in Deutschland 2016, die das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung am Dienstag vorgelegt hat. Demnach legten die Neuvertragsmieten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bundesweit um 3,2 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015 zu. Extrem stiegen sie in großen Städten über 500000 Einwohner und in den kleineren Großstädten.

In Stuttgart liegt die durchschnittliche Kaltmiete bei 11,78 Euro, das ist ein Plus von 6,7 Prozent und der Spitzenwert für Baden-Württemberg. Es folgen Freiburg, Lörrach und Heidelberg. Am billigsten wohnt man im Südwesten im Kreis Neckar-Odenwald (5,66 Euro) und im Kreis Sigmaringen (5,80 Euro). Die Kreise Ravensburg (7,77 Euro) und Biberach (7,29 Euro) liegen im Mittelfeld, teurer wird es am See im Bodenseekreis (9,56 Euro), billiger auf der Schwäbischen Alb im Ostalbkreis (6,98 Euro).

Die Menschen zieht es derzeit in die Städte, nach Berlin etwa. Allein 2015 sind dort 50000 Einwohner hinzugekommen. In der Hauptstadt leben jetzt mehr als 3,5 Millionen Menschen. Flüchtlinge nicht eingerechnet. So sind Wohnungen in den Zentren knapp, andernorts jenseits der Ballungsgebiete stehen sie leer.

Gravierende Folgen

„Außerhalb der Großstadtregionen kommen – statistisch gesehen – auf eine wachsende Gemeinde vier schrumpfende“, sagte Harald Herrmann, der Direktor des Bundesinstituts. Er warnt: „Die sozialen Folgen von Schrumpfung und Preisverfall können gravierend sein.“ Für viele Menschen sei das eigene Haus oder die eigene Wohnung Teil der Altersvorsorge. Der Trend verschärft sich, neu ist er indes nicht. Doch Gegensteuern scheint schwer.

Städte haben bereits Mietpreisbremsen oder Neubauprogramme aufgelegt. Nur: Dort fehlen noch immer Wohnungen, vor allem günstige. Im vergangenen Jahr sind bundesweit zwar knapp 250000 fertig geworden. Den Bedarf an neuen Wohnungen pro Jahr schätzen die Experten aber auf 350000 bis 400000. So wird 2016 weiter gebaut, mittlerweile aber vor allem im Umland.

Dort ist die Zahl der Baugenehmigungen überdurchschnittlich gestiegen. Experte Herrmann sagt: „Angesichts der Preise in den Kernstädten suchen sich immer mehr Bauherren bezahlbare Alternativen außerhalb der Städte.“ Die Speckgürtel wüchsen. Längst würden dort nicht mehr nur Einfamilienhäuser, sondern auch immer mehr Wohnungen gebaut.