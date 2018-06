Die Neuerfindung der Lufthansa

Neuer Chef, neue Ideen: Der neue Lufthansa Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr äußerte sich erstmals zur neuen Strategie der größten Fluglinie Europas. Mit optimierten Strukturen, Qualität und Innovationen möchte der Konzern nicht nur vom Marktwachstum profitieren, auch die Kostentruktur gehört wegen starken globalen Wettbewerb verbessert. „Unsere Industrie durchläuft zurzeit den größten Wandel ihrer Geschichte“, erläutert Spohr in seiner Pressekonferenz am Mittwoch. Eine der spannenden Maßnahmen ist mit Sicherheit das Projekt der Gründung einer Langstrecken-Billigfluglinie, um enormer Konkurrenz aus Asien oder dem Mittleren Osten Paroli zu bieten.

Seite an Seite mit Turkish Airlines

„Wir sind in Gesprächen mit Turkish Airlines, ob wir mit unserem gemeinsamen Joint Venture, Sunexpress (jeweils Turkish und Lufthansa halten 50 Prozent) auf der Langstrecke als Billigairline fliegen. Wenn das nicht klappt, machen wir es auch alleine“, erläutert Spohr. Eine Entscheidung wird im Laufe dieses Jahres erwartet.

Bereits im Winter 2015 sollen bis zu sieben Großraumflugzeuge im Einsatz sein. Mitarbeiter für Europas erste Langstrecken-Billigairline sollen vom freien Markt kommen oder, wenn wer gewillt ist, auch innerhalb des Konzern wechseln können. Als erste Abflughäfen in Deutschland gelten München, sowie Köln oder Düsseldorf. Sunexpress ist seit Jahren in Deutschland vertreten und verfügt über eine Tochtergesellschaft Sunexpress Germany, welche auf den klassischen touristischen Strecken, wie etwa zu den Mittelmeerzielen, unterwegs ist.

Das neue Langstrecken-Projekt soll unter dem Multi-Plattform-Konzept „WINGS“ schlüpfen, die auf dem Germanwings-Konzept aufgebaut ist. Unter diesem Markendach will Lufthansa die Plattformen für den „Punkt-zu-Punkt“-Verkehr bündeln. Dass dabei WINGS, aus Kostengründen, ihren Firmensitz nicht unbedingt in Deutschland haben muss, stellte Spohr klar. Germanwings soll die geplante Streckenübernahme dezentraler Lufthansa-Verkehre bis zum Frühjahr 2015 abschließen.

Ryanair, Easyjet – Lufthansa?

Die Flotte wird auf bis zu 60 Flugzeuge ausgebaut. Die Fluglinie Eurowings wird als Start-Plattform entwickelt, um ein Angebot ab 2015 für den Kontinentalverkehr zu bieten. Die ersten der Airbus A320 Flugzeuge, welche teilweise von der Lufthansa wegen geringerer Nachfrage als frei werdende Kapazität kommen, werden in Basel stationiert. Weitere Stützpunkte im Ausland werden geprüft. Spohr bezeichnet den Kostenvorteil der Germanwings gegenüber Lufthansa mit rund 20 Prozent. Bei Eurowings im Bereich Besatzung zur Lufthansa um noch einmal 20 Prozent. „Lufthansa wird im sogenannten Point to Point Verkehr nach Ryanair and Easyjet in Europa die Nummer drei sein“.

Als Doppelstrategie auf der Langstrecke plant Lufthansa, wie bereits berichtet, den Einsatz von sieben Airbus A340-300 mit 300 Sitzplätzen auf ertragsschwächeren, beziehungsweise touristisch geprägten Routen. Spohr erläutert, dass Lufthansa in den dynamischen und sehr preissensitiven Marktsegmenten mit ihrer bestehenden Plattform aufgrund teilweise zu starrer Kostenstrukturen nur bedingt am Wachstumspotenzial teilhaben könne. Nicht nur dort. Auch intern muss der Lufthanseat Veränderungen durchziehen. „Wir sind in vielen Fällen so aufgestellt wie eine staatliche Fluglinie.“ Spohr will eine Hierarchie-Ebene im Konzern eliminieren, in manchen Bereichen auch zwei. Ein rascherer Abbau geht aber bei den Flugzeugen. Aus der Flotte nehmen muss Lufthansa diesen Winter bis zu acht Flugzeuge wegen Überkapazität am Markt.