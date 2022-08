Die Inflation frisst Lohnsteigerungen auf

Auf dem Papier sieht es am Ende des Monats schön aus, wenn auf dem Gehaltszettel fast drei Prozent mehr Lohn draufstehen. So hat das Statistische Bundesamt in der Tat errechnet, dass die Nominallöhne im Vergleich zum Vorjahr im zweiten Quartal um 2,9 Prozent gestiegen sind. Allerdings bedeuten steigende Nominallöhne noch keinen realen Lohnzuwachs – was Beschäftigte derzeit kräftig zu spüren bekommen.

Die Inflation in Höhe von 7,6 Prozent sorgt dafür, dass Arbeitnehmer am Ende weniger Geld, beziehungsweise Kaufkraft, zur Verfügung haben. So liegt der preisbereinigte, also der reale Rückgang der Löhne, bei 4,4 Prozent. Zuletzt hatte es ein größeres Minus der Löhne Anfang 2020 gegeben, als wegen der Corona-Pandemie Beschäftigte massenweise in Kurzarbeit mussten. Bereits in den ersten drei Monaten des Jahres gab es einen Rückgang der Reallöhne – allerdings lag dieser da noch bei lediglich knapp zwei Prozent.

Zwar haben Gewerkschaften in Tarifverhandlungen angesichts der hohen Inflation gute Argumente dafür, die Löhne entsprechend anzuheben. Allerdings liegen die Abschlüsse in der Regel unter dem Inflationsniveau. Das gewerkschaftsnahe Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut WSI hat errechnet, dass die Tariflöhne in diesem Jahr im Durchschnitt um rund drei Prozent steigen werden. Da die Inflation in diesem Jahr deutlich höher liegen wird, bedeutet das weniger Kaufkraft für viele Haushalte und Beschäftigte.

Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale gering

In vielen Branchen sind bereits im vergangenen Jahr Tarifverträge geschlossen worden, die auch in diesem Jahr noch gelten. Da sie im Umfeld niedriger Inflation geschlossen wurden, fallen die Erhöhungen entsprechend vergleichsweise niedrig aus. Daher müssen solche Beschäftigte besonders hohe Reallohnverluste verschmerzen.

Andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer könnten mehr Glück haben – etwa in der Metall- und Elektroindustrie. Mitte September ist hier der Auftakt der Verhandlungen für die rund 3,8 Millionen Tarifbeschäftigten der Branche. Die IG Metall hat sich in ihren Gremien auf eine Lohnforderung von acht Prozent verständigt. Auch wenn solche Forderungen am Ende in der Regel nicht mit den tatsächlichen Abschlüssen übereinstimmen, dürfte es einen kräftigen Schluck aus der Lohnpulle geben.

Das sehen viele Volkswirte auch als notwendig an, weil auch die Inflation im Herbst noch weiter steigen dürfte. Denn Ende August laufen Vergünstigungen wie der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket aus, was die Inflation antreiben wird. So könnten Reallohnverluste also auch durch kommende Tarifverträge zu Stande kommen. Vor diesem Hintergrund sieht Thorsten Schulten vom WSI aktuell noch keine Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale, bei der sich Preise und Löhne in die Höhe schaukeln. „Wir werden eine Tendenz zu etwas höheren Abschlüssen sehen. Gleichwohl ist den Gewerkschaften bewusst, dass sie die möglichen sozialen Härten, die durch die Preissteigerung entstehen, nicht allein tarifpolitisch lösen können“. Deswegen sei nun der Staat gefordert, besonders stark betroffenen Beschäftigten und Haushalten zu helfen, um die Folgen der hohen Preise zu dämpfen.