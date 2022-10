Die Inflation frisst die Ersparnisse - Experten geben Tipps zur Geldanlage

Zehn Prozent Inflation – und die Preise steigen kräftig weiter. Das trifft nicht nur Konsumenten, sondern auch Sparer und Anleger, die um den Wert ihrer Ersparnisse bangen. Kann man mit Fonds sein Vermögen vor Geldentwertung schützen? Wie legt man in diesen unsicheren Zeiten sein Geld am besten an? Wie soll man sein Vermögen strukturieren? Fragen rund um Fonds und Geldanlagen beantworteten Sabine Gehweiler, Achim Lorch und Frank Schöndorf vom deutschen Fondsverband BVI bei einer Telefonaktion der „Schwäbischen Zeitung“.

Ich habe 5000 Euro in Aktienfonds investiert. Sollte ich jetzt aus dieser Anlage aussteigen?

Nein, wenn Sie das Geld nicht anderweitig benötigen. Prüfen Sie aber mit Ihrem Berater, um was für einen Fonds es sich handelt und ob dieser heute noch zu Ihren Vorstellungen von Chance und Risiko passt.

Soll ich mein Geld jetzt wieder auf ein Tagesgeldkonto legen, da es wieder Zinsen gibt?

Ein kleiner Teil des Geldes, als Notfallreserve, gehört dahin. Für den Teil, der fünf bis zehn Jahre oder längere Zeit nicht gebraucht wird, empfiehlt sich dagegen eine breite Streuung auf attraktivere Anlagemöglichkeiten. Beispielsweise eine breite Mischung aus Aktienfonds, offenen Immobilienfonds und Rentenpapieren. Sie könnten auch mit kleinen monatlichen Beträgen in Fonds investieren, falls Sie sich erst mal langsam herantasten möchten. Bei einem sogenannten Fondssparplan nutzen Sie die Wertschwankungen aus, um einen guten Durchschnittspreis zu erzielen. Außerdem können Sie die monatlichen Raten jederzeit wieder stoppen. Das Geld komplett aufs Tagesgeldkonto zu legen ist keine sinnvolle Alternative, da die Inflation die mageren Zinsen nicht ausgleicht.

Ich überlege, meine Aktienfonds zu verkaufen und durch offene Immobilienfonds zu ersetzen. Ist das sinnvoll?

Offene Immobilienfonds sind als Ergänzung zu den Aktienfonds sinnvoll, aber nicht als alleiniges Investment. Offene Immobilienfonds schwanken zwar weniger stark als Aktienfonds, bringen also Stabilität ins Depot. Sie bieten aber langfristig eine deutlich niedrigere Rendite. Die richtige Mischung von beiden macht es also.

Ich habe 100 000 Euro in Mischfonds und inzwischen 13 Prozent Verlust. Soll ich die Reißleine ziehen?

Nein, besser nicht. Informieren Sie sich noch mal, in welche Werte der Fonds investiert. Achten Sie darauf, dass Sie nicht nur in deutsche Werte investieren, sondern auch in internationale Aktien. Langfristig sollte es sich auszahlen, jetzt nicht auszusteigen.

80 000 Euro werden in zwei Jahren als Grundstock für einen Hauskauf gebraucht. Wie soll das Geld bis dahin angelegt werden?

Es führt kein Weg an Tages- und Festgeld vorbei, trotz sehr geringem Zins. Da Wertpapiere Wertschwankungen unterliegen, sind diese für kurzfristige Anlagen kaum geeignet.

Soll ich wegen der steigenden Inflation meine Fondsbestände auflösen?

Nein, wenn das Geld nicht gebraucht wird, sollten Sie jetzt auf keinen Fall vorschnell aussteigen. Eine breite Mischung aus Immobilien, Aktien und Rentenpapieren ist nach wie vor eine gute Vermögensgrundlage und sollte sich langfristig lohnen.

Ist es sinnvoll, bei den stark gefallenen Kursen mit einem Sparplan in einen Aktienfonds anzufangen?

Gerade jetzt kann sich das lohnen, wenn Sie den Fondssparplan als langfristiges Investment betrachten. Die Kurse werden auch künftig schwanken, aber jetzt steigen Sie zu niedrigeren Kursen ein. Dadurch kaufen Sie mehr Anteile. Für eine gute Risikostreuung ist es ratsam, einen global anlegenden Aktienfonds zu suchen. Bei einer Anlagedauer von 20 Jahren hatten solche im Schnitt rund sechs Prozent Rendite jährlich. Umfangreiche Statistiken zur Wertentwicklung verschiedener Fonds sind unter www.bvi.de einsehbar.

Soll ich Mischfonds in Aktienfonds tauschen?

Achten Sie auf eine ausgewogene Mischung, die zu Ihnen und Ihrer Risikobereitschaft als Anlegerin passt. Wenn der Mischfonds einen geringen Aktienanteil hat, kann der Tausch sinnvoll sein. Aktienfonds bieten langfristig die besseren Renditechancen.

Soll ich nicht lieber in einen ETF investieren? Ein aktiv gemanagter Fonds ist doch teurer.

Wenn man sich nur an einem Index wie beispielsweise dem DAX orientiert, stimmt das. Doch aktiv gemanagte Fonds haben auch einen Vorteil: Der Fondsmanager kann sich durch eine eigene Strategie abheben und entscheiden, wie er gezielt anlegt. Das könnten zum Beispiel Themen sein wie Nachhaltigkeit, Rohstoffe, Gold, Künstliche Intelligenz, Dividendenstrategien oder auch eine Kombination daraus. Bei offenen Immobilienfonds gibt es übrigens nur aktiv gemanagte Fonds. Es reicht also nicht, allein auf die Kosten zu schauen. Entscheidend ist die Rendite nach Abzug der Kosten.

Seit 20 Jahren lege ich, Mitte 50 und selbstständig, in einigen Aktienfonds für die Altersvorsorge an. Vor zwei Jahren habe ich den Anlageschwerpunkt von Deutschland erweitert und bin nun stärker international ausgerichtet. War das richtig?

Ja, eine gute Entscheidung. Eine breite Streuung ist bei der Anlage sehr wichtig, um die Risiken besser zu verteilen. Das gilt übrigens nicht nur für die regionale Streuung: Man sollte sich auch nicht auf einzelne Branchen der Wirtschaft fokussieren, sondern auch hier einen breiteren Ansatz wählen.

Ich spare monatlich in einen Aktienfonds für Finanzwerte. Der Wert ist in diesem Jahr deutlich gesunken. Soll ich trotzdem dabeibleiben, aussetzen oder den Fonds wechseln?

Mein Vorschlag wäre, diesen Fonds zu behalten, aber künftig mit einem breiter streuenden Aktienfonds zu sparen. Eine breitere Streuung ist wichtig, konzentrieren Sie sich nicht nur auf Finanzwerte.

Wir sind Rentner, haben unser Haus verkauft und suchen nach einer Anlage für den Erlös. Wir haben Angst, dass die Inflation den Wert des Geldes „frisst“. Wir benötigen das Geld nicht, es ist für unsere Kinder vorgesehen. Was tun?

Legen Sie nicht mehr als nötig in Tages- oder Festgeld an. Ansonsten kommen, sofern Sie Wertschwankungen aushalten können, Fondsanlagen in Betracht. Teilen Sie auf in Aktienfonds – hier gibt es stärkere Schwankungen, aber auch höhere Ertragsaussichten – sowie in Mischfonds und offene Immobilienfonds, bei denen die Schwankungen geringer sind, aber andererseits auch die Ertragsaussichten. Mit Fondsanlagen haben Sie grundsätzlich bessere Aussichten, die Auswirkungen der Inflation in Grenzen zu halten, als mit Spar- und Festgeldkonten.

Welche Kosten hat ein Fonds?

An direkten Kosten des Anlegers fallen beim Erwerb ein einmaliger Ausgabeaufschlag an sowie regelmäßige Depotgebühren. Daneben indirekte Kosten auf Fondsebene wie Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung und gegebenenfalls eine Performance-Fee, das ist eine Gewinnbeteiligung. Die Kosten von Fonds sind transparent, sie müssen offen ausgewiesen werden. Achten Sie daher auf die sogenannte Gesamtkostenquote, genannt TER (Total Expense Ratio). Diese Kennzahl gibt die jährlichen Gesamtkosten des Fonds an.

Die steigende Inflation macht mir Sorgen. Ist die Anlage in Rohstofffonds eine Möglichkeit sich zu schützen?

Die Preise für die meisten Rohstoffe sind in letzter Zeit tatsächlich stark gestiegen. Rohstofffonds sind Aktienfonds, die in Unternehmen aus dieser Branche investieren und von der Entwicklung profitieren können. Allerdings gibt es in diesem Bereich häufig starke Wertschwankungen. Deshalb sollten Sie in der Regel nicht mehr als etwa zehn Prozent Ihres Vermögens hier anlegen.

Schneiden nachhaltig investierende Fonds besser ab als klassische Fonds?

Dies kann man so generell nicht sagen. Allerdings setzen sich nachhaltige Fonds stärker mit künftigen Risiken wie dem Klimawandel auseinander und berücksichtigen diese in ihrer Anlagepolitik.

Gibt es zwischen ETFs und herkömmlichen Fonds Unterschiede im Falle einer Insolvenz der Fondsgesellschaft?

Nein, ETFs sind genau wie andere Fonds Sondervermögen, das bei Insolvenz der Fondsgesellschaft geschützt ist. Denn das Anlagevermögen gehört nicht der Fondsgesellschaft, sondern wird separat verwahrt.