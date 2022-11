Die IG Metall droht mit Urabstimmung und Streiks

Enttäuscht und verärgert haben sich beide Seiten nach der erneut ergebnislos verlaufenen vierten Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie gezeigt. Nach rund vier Stunden trennten sich die Verhandlungsführer von Südwestmetall und IG Metall ohne nennenswerte Annäherung. IG-Metall Bezirksleiter Roman Zitzelsberger nannte die Haltung der Arbeitgeber „sehr erschreckend“. Eine weitere Eskalation des Tarifkonflikts nannte Zitzelsberger „unausweichlich“. Der Verhandlungsführer des Verbands Südwestmetall, Harald Marquardt, sagte, er sei irritiert, dass die IG Metall bereits mit weiteren Warnstreiks und sogar mit einer Urabstimmung drohe, also der Vorbereitung von längeren Streiks.

Zwar hätten die Arbeitgeber weitere „mögliche Optionen und Angebote in Aussicht gestellt“, doch diese nicht näher benannt. „Damit ist klar: Die Uhr tickt. Und es braucht mehr Druck.“ Ohne eine „nachhaltige dauerhafte Entgelterhöhung“ will die IG Metall auf keinen Fall vom Platz gehen. Die

Dennoch sehen beide Seiten noch die Möglichkeit zu einer Einigung zu kommen. Der jetzt angesetzte Verhandlungstermin ist der 17. November. Bis dahin soll es noch viele Telefonate zwischen den Verhandlungsführern geben, wie beide Seite betonten. Am 14. November will der IG Metall-Vorstand nach Zitzelsbergers Worten eine Entscheidung treffen, ob es überhaupt zu dem geplanten Verhandlungstermin kommt. Voraussetzung sei, dass sich die Arbeitgeber bis dahin bewegen und ein konkretes Angebot machen. Die Weichen für die nächste Eskalationsstufe sind gestellt, wie Zitzelsberger sagte: „Alles ist vorbereitet.“

Klar scheint zu sein, dass der Pilotabschluss in Baden-Württemberg gemacht wird. Der IG Metall Chef begründet das mit der „Tradition und Erfahrung“ seines Metall-Bezirks mit Pilotabschlüssen. Zumindest in diesem Punkt zeigten die Verhandlungsführer Einigkeit. Auch Marquardt strebt den Piloten in Baden-Württemberg an. Er warb weiterhin um eine Lösung am Verhandlungstisch. Weitere Warnstreiks seien „unvernünftig“. „Die aktuellen Vorstellungen der IG Metall würden für viele unserer Unternehmen dieses und nächstes Jahr zu enormen, nicht verkraftbaren Belastungen führen“, sagte Marquardt: „Auf dieser Basis sehe ich eine Zustimmung unserer Gremien und Mitglieder als nicht möglich an.“

Der Südwestmetall-Verhandlungsführer verwies nochmals auf den Lösungsvorschlag der Arbeitgeber. Dieser sieht neben der Nutzung der steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro, was rund 5.000 brutto entspricht, auch eine Tabellenerhöhung vor – wenn die IG Metall sich auf eine ausreichend lange Laufzeit einlässt: „Die Laufzeit ist der Stellhebel, über den wir auch etwas für die Tabelle hinkriegen können."

Nach Angaben der IG Metall haben sich seit Beginn der Warnstreikphase Anfang November rund 96.000 Beschäftigte an Aktionen und Arbeitsniederlegungen beteiligt. Die IG Metall fordert für die rund eine Million Beschäftigten in der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie 8 Prozent Entgelterhöhung auf 12 Monate.