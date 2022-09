Die IG Metall bläst zum Arbeitskampf

Die IG Metall rechnet in Baden-Württemberg mit einer harten Tarifrunde. Für die rund 800 000 Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie soll es ein spürbares Lohnplus geben. IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger sieht keinen Grund, von der Forderung nach 8 Prozent mehr Gehalt abzuweichen.

Er will „an die Kante gehen“ und möglichst schnell Nägel mit Köpfen machen. Sein Ziel ist, in Baden-Württemberg den Pilotabschluss „in die Garage zu fahren“.

Das Lohnplus soll zumindest teilweise die Inflation ausgleichen

Angesichts der explodierenden Energiekosten und der drohenden Rezession steht die Gewerkschaft unter hohem Zeitdruck. Sie will für die Beschäftigten ein Lohnplus aushandeln, das zumindest einen Teil der Inflation ausgleicht. Diese liegt laut dem Ifo-Institut in diesem Jahr bei gut 8 Prozent und soll im kommenden Jahr auf 9 Prozent steigen.

Gleichzeitig könnte vor dem Winter die Stimmung kippen und die Angst vor der Rezession alles andere überschatten. Momentan sei jedoch das Gegenteil der Fall: „Die Stimmung unter den Beschäftigten ist durch die düsteren Aussichten noch progressiver geworden.“

Die Streikbereitschaft in den Betrieben ist sehr, sehr hoch. Roman Zitzelsberger

Dass der Arbeitskampf aus dem Ruder laufen und eskalieren könnte, glaubt der Metaller allerdings nicht: „Wir haben unsere Leute im Griff“, so Zitzelsberger.

„Die Streikbereitschaft in den Betrieben ist sehr, sehr hoch“, betonte Zitzelsberger vor dem Auftakt zur Tarifrunde in Stuttgart-Kornwestheim. Die Friedenspflicht endet am 29. Oktober. Warnstreiks sind ab dem 2. November geplant - sofern es bis dahin keinen Abschluss gibt, womit Zitzelsberger nicht rechnet.

IG Metall will da streiken, wo es weh tut

Er will die Daumenschrauben für die Arbeitgeber schnell schmerzhaft anziehen. „Wir gehen eher früher als später in die Streikphase“, kündigte er an: „Eher nach zwei Wochen als nach vier.“ Klar sei, man wolle dort streiken, wo es weh tue - und nicht in Betrieben, die ihre Produktion bereits gedrosselt haben.

„Wir stehen vor einer sehr schwierigen Tarifrunde. Vielleicht vor der schwierigsten, die es je gegeben hat“, sagte Zitzelsberger zum Auftakt der Verhandlungen.

Die Arbeitgeber hatten bereits im Vorfeld zu der Tarifrunde auf die schwierige wirtschaftliche Lage der Branche und auf die wachsenden Kosten der Unternehmen verwiesen. Nach Angaben des Hauptgeschäftsführers des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, Peer Michael Dick, stehen immer mehr Unternehmen mit dem Rücken zur Wand.

Der Vorsitzende des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Joachim Schulz, sah bereits Mitte Mai „eigentlich keine Spielräume für Lohnerhöhungen“.

Viele Arbeitnehmer mussten schon ihre Ausgaben reduzieren

Das sieht die IG Metall anders: Bei einem durchschnittlichen Haushalt eines Beschäftigten aus der Metall- und Elektroindustrie summierten sich die Mehrausgaben für Energie, Benzin und Lebensmittel seit Jahresbeginn bereits auf 3500 Euro. „Das ist mehr als ein Nettomonatsgehalt“, so Zitzelsberger.

Schon jetzt hätten viele Arbeitnehmer ihre Ausgaben gedrosselt. Das Kosumklima sei auf einen historischen Tiefstand gefallen. Eine Stützung der Kaufkraft kann aus Sicht der IG Metall dazu beitragen, eine Rezession abzumildern.

Auf der anderen Seite hätten die Unternehmen ihre steigenden Energiekosten teilweise weitergeben können. Im Schnitt konnten die Metall- und Elektrobetriebe die Preise um rund zehn Prozent erhöhen, so hat die Gewerkschaft ermittelt. Der Umsatz der Unternehmen wuchs im ersten Halbjahr um gut acht Prozent, allerdings ging die Produktivität um 1,5 Prozent zurück.

Stimmung unter Betriebsräten ist besser als während der Pandemie

Die Auslastung in der Branche liege laut Ifo-Institut seit 2021 durchgehend über 85 Prozent und das Bruttoinlandsprodukt habe das Vor-Corona-Niveau erreicht. Der Auftragspolster der Betriebe sei zudem auf einem sehr hohen Niveau.

Ein Stimmungsbarometer unter Betriebsräten hätte ergeben, dass knapp 40 Prozent die Lage im Unternehmen als schlecht oder sehr schlecht einschätzen. Damit sei die Stimmung deutlich besser als etwa in der Corona-Krise 2020, so Zitzelsberger.

Allerdings sei die Situation in den Betrieben „sehr differenziert“. Einigen, wie etwa den Autokonzernen, gehe es sehr gut, andere Betriebe hätten bereits ernsthafte Probleme. Diesen Spagat muss die IG Metall in den Tarifverhandlungen schaffen.

Arbeitgeber bringen Einmal-Zahlung ins Spiel

Vor allem die Arbeitgeber sind hier jedoch gefordert, sie sehen sich mit den Klagen ihrer Mitgliedsbetriebe konfrontiert. Der Verband Südwestmetall strebt deshalb einen möglichst „differenzierten Abschluss“ an, der auch für kleiner Unternehmen stemmbar ist.

Statt einer dauerhaften Lohnerhöhung bringen die Arbeitgeber Einmal-Zahlungen ins Spiel. Die Bundesregierung will solche Zuschüsse des Arbeitgebers bis zu einer Höhe von 3000 Euro steuer- und abgabenfrei stellen. Zitzelsberger will sich darauf allerdings nicht einlassen und lehnt eine Einmischung der Politik ab.

Eine „Startzahlung“ sei denkbar, ersetze jedoch nicht den dauerhaften Lohnanstieg. Einen Abschluss strebt er noch in diesem Jahr an: „Im Januar oder Februar kommen die Nebenkostenabrechnungen. Dann muss das Geld im Geldbeutel der Beschäftigten sein.“