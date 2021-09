Die GDL missbraucht das Streikrecht

Wenn es bislang nicht hundertprozentig klar war, worum es der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) in diesem Tarifstreit geht, dann hat sich das nun geändert. Mit seinem Worten, das Management der Deutschen Bahn stelle die Existenz der Gewerkschaft in Frage, legt GDL-Chef Claus Weselsky nun auch offiziell offen, dass es ihm nicht in erster Linie um mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen geht, sondern um die Zukunft seiner Gewerkschaft.

Es geht Klaus Weselsky in erster Linie nicht um mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen - sondern um die Zukunft seiner Gewerkschaft. Benjamin Wagener (Foto: sz)

Das Angebot der Deutschen Bahn, in dem das Unternehmen auf so gut wie alle Forderungen der Lokführer eingeht, gilt nämlich nur für das Zugpersonal – also für Lokführer, Schaffner und die Bahnbeschäftigten, die in den Zügen unterwegs sind.

Die GDL hat allerdings in den vergangenen Monaten Mitglieder geworben, die bei der Bahn beschäftigt sind, aber nicht zum Zugpersonal gehören. Für diese gilt das neue Angebot des Bahn-Managements nicht. Deshalb wettert Weselsky gegen Bahn-Chef Richard Lutz, dass dieser die Bahn-Belegschaft in Beschäftigte erster und zweiter Klasse spalte. Hintergrund der Auseinandersetzung ist allerdings der Konkurrenzkampf der GDL mit der viel größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Nach dem 2015 verabschiedeten Tarifeinheitsgesetz (TEG) gilt bei konkurrierenden Tarifverträgen in einem Unternehmen der Vertrag, dessen Gewerkschaft bei Abschluss die meisten Mitglieder in dem betroffenen Betrieb stellt. Auch wenn die Zahlen nicht öffentlich sind, ist klar, dass die EVG sowohl zahlenmäßig deutlich mehr Mitglieder, als auch in den allermeisten Betrieben der Deutschen Bahn die Mehrheit der organisierten Beschäftigten hat.

Und genau diese Konstellation bedroht die GDL langfristig – und wenn die GDL nun zwar neue Mitglieder aus anderen Bereichen jenseits des Zugpersonals werben, für diese aber nicht verhandeln darf, kann der GDL-Chef an dieser Situation langfristig auch nichts ändern. Deshalb lehnt er das Angebot ab – und wettert gegen das Bahn-Management.

Klar ist, dass die Aktionen der GDL und von Claus Weselsky legal sind. Ob das Vorgehen legitim ist, ist eine andere Frage. Denn eine Spartengemeinschaft nimmt ein ganzes Land in Geiselhaft, um die eigene Existenz langfristig abzusichern. Der Chef der Lokführer-Gewerkschaft setzt gerade viel aufs Spiel: nicht nur das Verständnis der Bürger, Reisenden und Unternehmen, dafür dass Bahn-Beschäftigte für ihre wichtige Arbeit angemessen bezahlt werden müssen, sondern auch das Vertrauen der Menschen in eine funktionierende Sozialpartnerschaft.

Das Streikrecht ist ein hohes Gut, es für einen reinen Machtkampf zwischen zwei konkurrierenden Gewerkschaft zu missbrauchen, ist nicht in Ordnung

Unklar ist zudem auch, auf welchem Weg Weselsky langfristig zum Erfolg kommen will. Will er mit diesen Aktionen so viele Mitglieder werben, dass er am Ende die machtvolle EVG ablösen kann?

Dann stehen der Bundesrepublik noch viele Streiktage bevor. Immer deutlicher wird, dass das TEG das solche Konflikte eigentlich eindämmen sollte, nichts gebracht hat. Die Frage, wer welche Beschäftigten vertreten darf, ist nicht ausreichend geregelt. Das Gesetz hat die Konkurrenzsituation zwischen der EVG und der GDL vielmehr verschärft, und die kleinere Gewerkschaft trägt den Konkurrenzkampf nun auf dem Streikweg aus.