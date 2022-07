Die Eurobike will es mit der IAA aufnehmen

Eigentlich ist die Eurobike ja eine Fahrradmesse. Doch die Autoreferenzen sind in diesen Tagen in Frankfurt zahlreich. Geht es um ein schweres E-Bike mit viel Motorkraft und breiten Reifen, ist die Rede vom SUV unter den Fahrrädern. Ein E-Bike mit Gepäckträgern hinterm Sattel und vor dem Lenker und tiefem Einstieg wird zum familienfreundlichen Golf Kombi erklärt.

Welche Neuheit auch immer die Verantwortlichen, die Hersteller und Händler auf der internationalen Fahrradmesse Eurobike in Frankfurt vorstellen, sie alle wollen sagen: „Fahrräder sind längst mit Autos vergleichbar, und sie sind sogar besser.“

Von ungefähr kommt das Konkurrenzdenken nicht. Denn die Eurobike, die in diesem Jahr zum ersten Mal in Metropole am Main stattfindet, will sich neu positionieren und dem Fahrrad auf deutschen Straßen gegenüber dem Auto mehr Einfluss verschaffen. Zuvor war die Eurobike für 29 Ausgaben in Friedrichshafen am Bodensee beheimatet.

Dort lag ihr Schwerpunkt vor allem auf einer sportiven Ausrichtung: Im Mittelpunkt stand das Mountainbiken in den nahegelegenen Bergen oder das Rennradfahren. Als sich das Fahrrad dann zunehmend elektrifizierte und nicht mehr nur als reines Sportgerät fungierte, sondern sich auch als alternatives Verkehrsmittel verstand, wollte die Messemacher diesem Umbruch auch mit einem Umzug Rechnung tragen.

In Frankfurt soll die Eurobike nun urbaner werden, internationaler, größer. „Wir wollen uns politisch stärker positionieren“, sagt Eurobike-Chef Stefan Reisinger. „Das Fahrrad ist nicht nur Sportgerät, sondern das Zentrum der Mobilitätswende“, sagt Friedrichshafens Messechef Klaus Wellmann – die Messe vom Bodensee richtet die Eurobike nun gemeinsam mit den Kollegen aus Frankfurt aus. Im Vergleich zum Auto sei es auf der Kurzstrecke „unschlagbar“, erklärt Wellmann weiter. „Das Rad fährt CO2-neutral und es ist platzsparend.“

Zusammenschluss zweier Messen

Das soll in der Politik noch stärker Gehör finden. Vor diesem Hintergrund ist die Kooperation zwischen den beiden Messen entstanden, bei der die Hessen für die Marke Eurobike ordentlich Geld zahlten – in der Branche munkelt man von rund 60 Millionen Euro.

Im Gegenzug dafür darf Frankfurt die Messe nun ausrichten und auch die Gelder, die rund um eine Messe für Hotels, Restaurants oder Taxis bezahlt werden, abschöpfen. Friedrichshafen ist weiterhin finanziell zur Hälfte an den Umsätzen der Messe beteiligt, und in Stefan Reisinger ist auch weiter ein Friedrichshafener Chef der Messe, jedoch ist man kein Gastgeber mehr. Die Region am Bodensee war am Ende zu klein, zu provinziell und zu schwer zu erreichen. Die Strahlkraft fehlte.

Für Frankfurt auf der anderen Seite ist der Deal mit der Messe Friedrichshafen auch deshalb ein guter, weil die hessische Messe 2020 die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) an die Messe München verlor.

Nun rollen also Fahrräder in den Hallen, in denen vor gar nicht allzu langer Zeit die Autos präsentiert wurden. Auch mit dieser Symbolkraft spielen die Messemacher. „Wir wünschen der IAA alles Gute, wo auch immer sie ist“, sagt etwa Frankfurts Messechef Wolfgang Marzin süffisant. In Frankfurt werde jetzt die „gute Mobilität abgebildet“, fügt Wellmann an.

Burkhard Stork, Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV), sagt; „Wir sind hier ja in gewisser Weise der Nachfolger der IAA. Das Auto mit seiner totalen Dominanz wird verschwinden. Die Idee einer IAA im Sinne von: ,Wir dominieren das Verkehrsgeschehen, wir stehen für eine Industrie, die Deutschland vollständig prägt’, das ist vorbei.

Wir werden sehen, dass viele einzelne Branchen den Standort Deutschland prägen, und die Fahrradindustrie wird eindeutig dazugehören.“ Dementsprechend sei der Wechsel nach Frankfurt auch richtig. „Es ist die Weltleitmesse. Die muss einfach zentraler und besser erreichbar sein“, sagt Stork.

Die IAA schaut bei der Eurobike ab und andersrum

Dass Fahrräder aus der Mobilität nicht mehr wegzudenken sind, hatte selbst die IAA gespürt. Als die Automesse 2021 zum ersten Mal in München und nicht mehr in Frankfurt stattfand, waren auch zum ersten Mal Fahrräder auf der Messe ausgestellt. Aber auch die Eurobike hat sich etwas bei der IAA abgeschaut. In Frankfurt ist nämlich erstmals auch die Innenstadt einbezogen, und es gibt das Fahrrad-Erlebnis-Gelände am Mainufer.

Doch damit sei es nicht genug, findet Stork. Die Friedrichshafener Eurobike sei zwar schon immer „eine gute Inszenierung von dem Produkt Fahrrad gewesen“, sagt Stork. „Was jetzt aber dazukommen muss, ist eine Plattform für alles, was es rund um das Fahrrad gibt, also für diejenigen Planer, die die Radwege planen, für Menschen, die bei der Bahn die Abstellanlagen für Fahrräder einkaufen, für Kommunalpolitiker, die verstehen wollen, wie sie Bikesharing in ihre Stadt bekommen. Das alles muss die Messe leisten.“

Frankfurt sei eine Chance, die Bedeutung des Fahrrads als Verkehrsmittel weiter zu stärken, sagt Tamara Winograd, Sprecherin von Bosch E-Bike Systems, einem führenden Anbieter von elektrischen Antrieben für Fahrräder.

„Gerade im urbanen Raum gibt es noch viel zu tun, um Radfahren noch sicherer zu machen“, sagt Winograd.

Wir brauchen klar gekennzeichnete Radwege und ein entsprechend gut ausgebautes Wegenetz.

Große Ansprüche an die neue Messe in Frankfurt

Große Aufgaben und Ansprüche also für eine Messe wie die Eurobike, die sich jetzt schnell vom pitoresken Bodenseeflair verabschieden muss. In ihrer ersten Ausgabe in Frankfurt versucht sie es, indem sie erstmals eine Plattform zum Austausch über das Radfahren eingerichtet und mit dem Namen „Eurobike Convention“ versehen hat.

Dort diskutieren Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, wie die Verkehrswende zu schaffen ist. Auch Naturschutz- und Umweltorganisationen, deren Aktivisten zu Tausenden noch vor den Toren der IAA protestiert hatten, haben bei der Eurobike ihren eigenen Stand. Dieser Punkt sei in Friedrichshafen nur minimal abgebildet gewesen, sagt Wellmann.

In Frankfurt beziehe man auch diese Gruppen stärker ein. „Wir wollen hier ins Gespräch kommen, denn der Klimawandel wird nicht ohne eine Mobilitätswende, also ohne das Fahrrad auskommen“, sagt Wilhelm Breder, Aktivist beim Frankfurter Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

„Knapp 60 Prozent aller unserer Wege im Alltag sind kürzer als fünf Kilometer, für solche Wege ist das Rad perfekt, aber im Moment bevorzugen viele noch das Auto“, sagte auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der die Messe zum Auftakt besuchte. Das Problem sei, dass Radwege zu schmal seien, plötzlich endeten und keine intuitive Führung hätten. Die Ampelkoalition habe das Problem erkannt, versprach Wissing und verwies auf verschiedene Fördertöpfe, die der Bund bis 2028 im Haushalt installiert habe.

Allein durch die Aufmerksamkeit, die die Eurobike hervorrufe, wolle man Druck auf die Politik ausüben, sagt Friedrichshafens Messechef Klaus Wellmann. Ob das neue Konzept der Messe aufgehen wird und die Messe in Frankfurt weiter wächst und an Einfluss gewinnt, wird sich zeigen.

Dass sie in der Großstadt zumindest mehr Strahlkraft und Durchsetzungsvermögen haben könnte, sieht man daran, dass Aussteller zur Messe zurückgekehrt sind, die in Friedrichshafen zuletzt nicht mehr dabei waren. 1500 Aussteller zählt die Messe in Frankfurt.

In Friedrichshafen waren es zu Spitzenzeiten maximal 1400. Der US-Hersteller Specialized etwa zeigte sich demonstrativ wieder bei der Messe, obwohl man Friedrichshafen zuletzt den Rücken gekehrt hatte.

Andere wichtige Hersteller wie Cube und Trek haben sich aber offenbar auch vom neuen Konzept nicht überzeugen lassen und finden sich weiterhin nicht mehr im Ausstellerverzeichnis. Die Eurobike-Verantwortlichen hoffen, dass sie nicht doch noch zur IAA nach München gehen – denn schließlich haben sich auch die Messemacher in Bayern die Zukunft der Mobilität auf die Fahnen geschrieben.