Die duale Ausbildung zum Mikrotechnologen qualifiziert für die Halbleiter- und Mikrosystemtechnik

Mikrotechnologen sind Spezialisten für die Verfahrenstechnik. Zwei Schwerpunkte gibt es in diesem Ausbildungsberuf, in dem es immer um Produktionsprozesse geht. Im einen Fall um Halbleiter, im anderen um Mikrosystemtechnik. Beides ist Hightech mit großer Zukunft.

Lisa-Maria Brunner, 19, trägt in der Chipproduktion bei Infineon in Regensburg einen Overall, außerdem Mundschutz, Kopfhaube, Handschuhe und Stiefel. „Der Anzug ist dünn und leicht, vom Gewicht merkt man nichts“, sagt sie. Gewöhnungsbedürftig sei es, den eigenen Atem einzuatmen. Im Overall geht sie durch eine Luftdusche. Dort wird die Oberfläche ihrer Kleidung penibel gereinigt. „Auch das muss sein, denn Reinraum ist die Grundbedingung dafür, um Mikrochips herzustellen.“

Hinter der Dusche ist ihr weitläufiger Arbeitsplatz. An mehreren Hundert Maschinen werden Chips gefertigt. Das ist Massenproduktion, in vielen Prozessschritten. Brunners Aufgabe ist die Reinraumtechnik. „Ich überprüfe Parameter, sodass die Bedingungen für die Produktion stimmen.“ Dazu gehören Temperatur, Partikeldichte und Luftgeschwindigkeit. Brunner ist gelernte Mikrotechnologin. Im Sommer 2017 hat sie ihre Ausbildung bei Infineon abgeschlossen.

Mikrotechnologe ist eine typisch duale Ausbildung im regelmäßigen Wechsel zwischen Berufsschule und Betrieb. „Aktuell haben wir 37 Auszubildende in diesem Beruf in Regensburg und Dresden“, sagt Daniela Kramel, die bei Infineon zuständig ist für die Ausbildung in Deutschland. Der Beruf baut auf Kenntnissen in den Naturwissenschaften auf, allen voran Physik und Chemie. Eine typische Aufgabe für Facharbeiter ist die eines Prozessingenieurassistenten. Als solcher unterstützen sie Ingenieure in der Entwicklung von Prozessen für die Fertigung von Mikrochips. Eine weitere Aufgabe ist die Reinraumtechnik.

Chips müssen frei von Partikeln sein

Mit Messgeräten überprüft Brunner regelmäßig oder wenn eine neue Maschine aufgestellt wird Luftfeuchtigkeit und Temperatur. „Beides muss immer einen konstanten Wert haben.“ Weitere Parameter sind die Partikeldichte in der Luft und die Luftgeschwindigkeit. „Eine zielgerichtete Luftströmung von oben nach unten sorgt dafür, dass Partikel, die vom Menschen oder der Anlage abgegeben werden, im Doppelboden kontrolliert entsorgt werden.“ Partikel können die winzigen Strukturen auf den Chips beschädigen. In anderen Fällen überprüft Brunner die elektrische Leitfähigkeit, etwa von Roboterarmen, die die Chips drehen, heben, eintauchen. „Die Greifer dürfen nicht elektrostatisch geladen sein, das könnte die Schaltungen auf den Chips zerstören.“

Um mit den Messgeräten richtig umgehen zu können, braucht sie handwerkliches Geschick. Und um sie in ein Netz fürs Monitoring einzubinden, Softwarekenntnisse. „In meinem Job kommt es vor allem auf die Qualität meiner Arbeit und Genauigkeit von Messergebnissen an.“ Wenn Werte nicht stimmen, übergibt sie an Kollegen vom Facility Management. Ihren Job mag Brunner, weil sie Kontakt zu vielen unterschiedlichen Menschen hat und gerne dabei hilft, Probleme zu lösen.

Weiterbildung zum Prozessmanager

Brunner hatte in ihrer Ausbildung Halbleitertechnik gewählt. Der andere mögliche Schwerpunkt ist Mikrosystemtechnik. Insgesamt ging die Anzahl der Berufsabschlüsse in der Mikrotechnologie zwischen 2004 von 222 auf 114 im Jahr 2016 zurück. „Das liegt an der Halbleiterindustrie, die starken Schwankungen unterliegt“, weiß Karlheinz Müller. Er ist Mitglied des Berufsbildungsausschusses des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie. Aktuell hat Infineon seine Ausbildungsstellen in der Mikrosystemtechnik erhöht, wie auch Firmen wie Bosch, Continental und Osram. Dort arbeiten die Azubis mit Schwerpunkt Mikrosystemtechnik etwa in der Produktion von LEDs oder Sensoren für Fahrerassistenten in Autos. Für Müller hat der Beruf wegen Industrie 4.0 eine rosige Zukunft. „Dafür braucht man Chips und Mikrosysteme.“ Das Einstiegsgehalt liegt bei etwa 3000 Euro. Eine Weiterbildung zum geprüften Prozessmanager Mikrotechnologie ist möglich. Sie wird von den IHKs bundesweit angeboten.