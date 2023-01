Die deutsche Wirtschaft trotzt allen Krisen

Jedes Jahr im Januar legt das Statistische Bundesamt Zahlen zur deutschen Wirtschaft des abgelaufenen Jahres vor. Meist ist der Termin eher für Freunde komplexer Rechnungen interessant. In diesem Jahr birgt er aber Überraschungen: Deutschland, so zeigen die Zahlen, steht besser da, als viele Experten gedacht haben: Trotz Fachkräftemangels, Lieferengpässen, Inflation berichten die Statistiker von mehr Jobs, weniger Staatsschulden und vor allem von Wachstum.

So legte die Wirtschaftsleistung, gemessen als Bruttoinlandsprodukt, 2022 um 1,9 Prozent zu, wie Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamts (Destatis) sagte. Die hohe Inflation ist dabei schon herausgerechnet. Das Besondere: Bis auf das Institut für Wirtschaftsforschung in Kiel (IFW) hat das niemand so vorhergesehen, alle rechneten mit weniger. Die Bundesregierung ging von 1,4 Prozent Wachstum aus, ebenso die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Die EU-Kommission erwartete 1,6 Prozent.

Vom tiefen Corona-Einbruch erholt

Inzwischen hat sich die deutsche Wirtschaft auch vom tiefen Einbruch im Corona-Jahr 2021 erholt. Und das Ende der Pandemie-Maßnahmen ist denn auch einer der Wachstumstreiber gewesen: Die Bundesbürger hatten Nachholbedarf, wie Michael Kuhn vom Statistischen Bundesamt sagte. Die Menschen gingen in Konzerte und ins Theater. Auch die Gastronomie legte kräftig zu. „Die Leute haben hier wieder Geld ausgegeben“, sagte Kuhn.

Auch die Industrie konnte noch leicht zulegen – obwohl vor allem Anfang 2022 Material wie Chips fehlte, Fachpersonal schwer zu bekommen war und die Energiepreise im Zuge des Ukraine-Kriegs in bisher unbekannte Höhen schossen. Einzig die Baubranche hatte zu kämpfen, sie schrumpfte vorläufigen Zahlen nach.

45,6 Millionen Menschen erwerbstätig

Insgesamt lief es in der deutschen Wirtschaft, was sich auch am Arbeitsmarkt zeigt: Im Schnitt waren 45,6 Millionen Menschen erwerbstätig – ein Rekordwert. Die Statistiker erwähnen Arbeitskräfte aus der Ukraine, mehr Frauen im Job und mehr Ältere, die länger arbeiten wollten. Neue Jobs gab es „fast ausschließlich im Dienstleistungssektor“, allerdings stellte auch die Industrie mehr ein.

Und auch die Löhne stiegen den Statistikern zufolge im vergangenen Jahr. Und die neu eingestellten Beschäftigten waren überwiegend normal sozialversicherungspflichtig und nicht geringfügig etwa als Minijobber beschäftigt, was ebenfalls mehr Geld bedeutete. Insgesamt stieg der Durchschnittslohn ohne staatliche Abgaben um 5,7 Prozent.

Staat hat deutlich mehr eingenommen

Allerdings konnten sich die Beschäftigten dafür nicht unbedingt mehr kaufen, denn die Inflation betrug im Schnitt 7,9 Prozent, die Preise stiegen also stärker als die Löhne. Für den einzelnen kann es aber ganz anders aussehen. Vor allem die Inflation ist ein Wert, der aus der Teuerung von 645 Produkten ermittelt wird, darunter Kosten für Sprit. Wer nur Rad fährt, hat eine deutlich andere persönliche Inflationsrate als jemand, der täglich 60 Kilometer mit dem Auto pendelt.

Der Staat hat im vergangenen Jahr mehr eingenommen: Zum einen, weil Produkte wegen der Inflation mehr kosteten und entsprechend der Mehrwertsteueranteil stieg, zum anderen, weil sich die Wirtschaft erholte, mehr Menschen arbeiteten und zum Beispiel mehr Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge fällig wurden. Auch die Ausgaben stiegen – vor allem wegen der finanziellen Hilfen für die Ukraine und den staatlichen Hilfen für angeschlagene Energieversorger wie Uniper und Sefe (vormals Gazprom Germania). Zudem kosteten vor allem die Pakete, die Haushalte und Unternehmen von steigenden Energiepreisen entlasten sollen. Weniger gab der Staat für Kurzarbeit und Arbeitslose aus sowie für Hilfen im Zusammenhang mit Corona. Insgesamt fehlten 101,6 Milliarden Euro, die durch neue Schulden gedeckt werden mussten – 2,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und 32,7 Milliarden Euro weniger als 2021. Vor allem der Bund machte neue Schulden, weil er die großen Hilfsprogramme auflegte. Länder, Gemeinden und die Sozialversicherungen schlossen im Plus.

Wie geht es 2023 weiter?

Im internationalen Vergleich wirkt Deutschlands Wirtschaftswachstum schwach. Die EU-Kommission schätzte im Herbst das Plus für die Staatengemeinschaft auf 3,3 Prozent, für die Euro-Zone einschließlich Kroatien auf 3,2 Prozent.

Unklar ist noch, wie es 2023 weitergeht. Die Statistiker berechneten für das vierte Quartal noch auf sehr wackeliger Basis ein Wachstum von 0,0 Prozent. Ob es Anfang 2023 so weitergeht, ist unklar. Das Ifo-Institut erwartet einen schwachen Start. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte: „Die wirtschaftliche Abschwächung über das Winterhalbjahr wird nach den Daten, die wir aktuell haben, milder und kürzer sein als erwartet. Damit zeigt dieses Land, was es kann.“ Die Bundesregierung ging noch im Herbst 2022 davon aus, dass die Wirtschaft 2023 um 0,6 Prozent schrumpft.